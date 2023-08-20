Okan Buruk’tan Ziyech ve Zaha açıklaması

Galatasaray'ın 2-0'lık Trabzonspor zaferinin ardından Okan Buruk, Ziyech'in takıma transferi ve Zaha'nın sakatlık durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor’u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Buruk, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. İlk hafta yaşadıkları puan kaybı nedeniyle bu maçın önemli olduğunu ifade eden Buruk, oyuncularının performansından çok memnun olduğunu dile getirdi.

Yeni transfer Hakim Ziyech ile soyunma odasındaki konuşmayı anlatan Buruk, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Wilfried Zaha’nın son durumuna ilişkin de bilgi verdi:

“Trabzonspor çok büyük bir camia. Bu maçlar önemli ve değerli bizim için de. Seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Maçın bütün bölümünde bizim de uyguladığımız baskılı oyuna katıldılar. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok konsantreydiler. Zaman zaman hatalar da yaptılar, o noktada daha çok desteklemek gerekiyor.”

“BAŞKASI OLSA OYNAMAYABİLİRDİ”

“Mesela Barış’ın yerinde başkası olsa oynamayabilirdi, ufak tefek ağrıları vardı. Sahada çok iyi niyetli, yüzde 100’ünü veriyor. Onlara saha içerisinde daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Hatalar da oluyor, yanlışlar da oluyor. Bu galibiyetler beraber kazandığımıza galibiyetler.”

“HAKEM İYİ MAÇ YÖNETMEDİ”

“Bugün de oyun içerisinde doğru işler yaptık. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçırdığımız goller. Stattaki hiçbir Galatasaraylı hakemin performansını beğenmemiştir. İyi bir maç yönetmedi Atilla hoca. Buna rağmen oyun içerisindeydi Galatasaray takımı. Net bir galibiyet kazandık.”

“ZIYECH’LE SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK”

“Hakim’e hoş geldin demek istiyorum. Maçtan sonra da soyunma odasında konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Tribünde de güzel bir tanıtım oldu. Önemli isimler, zaten iyi kadromuz vardı. Daha da iyi bir kadro olduk ve rekaber artacak. Amacımız hem Şampiyonlar Ligi’ne girmek, hem de Türkiye’de şampiyonluğa ulaşmak. Oyuncularımın hepsini kullanmak isteyeceğim.”

“Bugün kritik bir maçtı bizim için. İlk hafta kazanamadığımız için kayba tahammülümüz yoktu. Galatasaray’ın genlerinde olan Avrupa’daki başarı, sokakların kutlamalar yaptığı bir ortam yeniden yaşatmak istiyoruz.”

ZAHA’NIN SAKATLIK DURUMU

“Çok uzun süre oynamamıştı Zaha. Biz aslında normal planlamadan biraz daha erken oynattık. Sezon başı geçirmedi. Ama iki maçta gördük ki, onu tam olarak yüzde 100 şekilde sahaya sürmek önemli olacak. Önemli bir sakatlığı yok ama onu korumak istiyoruz. Kısa vadede bazen oyuncu da oynamak istiyor ama erken adımlar atılabiliyor. Önemli bir durum yok. Sadece onu hazırlamak istiyoruz. Belki 1-2 hafta daha hazırlama süreci olabilir. Hem sağlık ekibi hem teknik ekiple birlikte aldığımız bir karardı. Lig çok uzun. Ona bu dönemde çok ihtiyacımız olacak. Daha iyi, daha hazır bir halde sahada göreceğiz.”

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