Okan Buruk’un işi zor

Yeni transferler sındıkça Galatasaray güç kazanıyor. Angelino ve Demirbay adapte oldu. Tete ve Ziyech son 3 maçta 2 gol - 3 asist üretti. Sanchez göze girdi. Sırada Zaha ve Ndombele var. Bazı isimler rotasyon oyuncusu olabilir.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü galibiyetini RAMS Başakşehir deplasmanında alırken, rotasyona dahil edilen yeni oyuncuların katkı vermeye başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Angelino ve Kerem Demirbay takıma ısındı. Tete, Kopenhag ve Başakşehir sınavlarını 1 gol-2 asistle tamamladı. Ziyech, Yılport Samsunspor ve Başakşehir maçlarında 1 gol-1 asistle katkı yaptı. Nelsson'un yokluğunda stopere geçen Davinson Sanchez kalitesini kanıtladı. Başakşehir önünde sahanın en iyi isimlerinden biri olan Kolombiyalı stoperin ardından Teknik Direktör Buruk; Zaha ve Ndombele'yi de takıma monte etmeye çalışacak. Bu iki oyuncu da yüzde 100 olduğunda Okan Buruk'un işi zorlaşacak.

Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Oliveira gibi isimler, kulvara göre rotasyon oyuncusu olabilir.

YERLİ KURALI BAŞ AĞRITIYOR

Okan Buruk’un en büyük sorunu 8+3 kuralı. Ligde forma giyen üç yerliden ikisi Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı… Üçüncü yerli olarak rotasyona Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay giriyor. Kazımcan Karataş'ın sakatlığı planları bozdu. Elinde yerli bek olmayan Okan Buruk sıkışırsa; sağda Kaan, solda da son Başakşehir maçında olduğu gibi Abdülkerim'i kullanabilir.

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