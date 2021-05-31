Oklar Pep Guardiola’ya çevrildi! 872 milyon Euro’luk fiyasko

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye 1-0 yenilen Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola'ya büyük tepki var. İngiltere'de sezonu şampiyon tamamlayan mavi-beyazlıların Devler Ligi'ndeki ilk finalinde oynadığı futbol eleştiri konusu oldu. İngiliz basını, 5 yıldır başında bulunduğu City'de transfere 750 milyon sterlin (872 milyon Euro) harcayan Pep Guardiola'nın henüz Avrupa kupası kazanamamasını başarısızlık olarak değerlendirdi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'da görev yaptığı dönemde, 2008-09 ve 2010-11'de, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, daha sonra gittiği Bayern Münih'te 3 lig şampiyonluğu kazansa da Devler Ligi'nde başarılı olamadı. 50 yaşındaki Guardiola, 5 yılda 3 Premier Ligi şampiyonluğu elde ettiği City'de de ilk kez finale çıktığı Devler Ligi'nde Chelsea'ye boyun eğdi.
İşte Guardiola’nın Manchester City’deki transferlerinden bazıları:
Sergio Kun Agüero, Manchester City ile son maçına çıktı. Chelsea ile oynanan finalde 77. dakikada oyuna dahil olan Arjantinli santrfor, karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hâkim olamadı. Agüero, 2014 yılında “Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan Manchester City'den ayrılmayacağım” şeklindeki sözünü tutamamış oldu. 2 Haziran'da 33 yaşına basacak futbolcu, yeni sezonda İspanyol devi Barcelona'nın formasını giyecek.