Oklar Pep Guardiola’ya çevrildi! 872 milyon Euro’luk fiyasko

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye 1-0 yenilen Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola'ya büyük tepki var. İngiltere'de sezonu şampiyon tamamlayan mavi-beyazlıların Devler Ligi'ndeki ilk finalinde oynadığı futbol eleştiri konusu oldu. İngiliz basını, 5 yıldır başında bulunduğu City'de transfere 750 milyon sterlin (872 milyon Euro) harcayan Pep Guardiola'nın henüz Avrupa kupası kazanamamasını başarısızlık olarak değerlendirdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'da görev yaptığı dönemde, 2008-09 ve 2010-11'de, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, daha sonra gittiği Bayern Münih'te 3 lig şampiyonluğu kazansa da Devler Ligi'nde başarılı olamadı. 50 yaşındaki Guardiola, 5 yılda 3 Premier Ligi şampiyonluğu elde ettiği City'de de ilk kez finale çıktığı Devler Ligi'nde Chelsea'ye boyun eğdi.

İşte Guardiola’nın Manchester City’deki transferlerinden bazıları:

Ruben Dias (68 milyon Euro)

Riyad Mahrez (67.8 milyon Euro)

Aymeric Laporte (65 milyon Euro)

Joao Cancelo (65 milyon Euro)

Rodri (62.7 milyon Euro)

Benjamin Mendy (57.5 milyon Euro)

John Stones (55.6 milyon Euro)

Kyle Walker (52.7 milyon Euro)

Leroy Sane (52 milyon Euro)

Bernardo Silva (50 milyon Euro)

Nathan Ake (45.3 milyon Euro)

Ederson (40 milyon Euro)

Gabriel Jesus (32 milyon Euro)

Danilo (30 milyon Euro)

İlkay Gündoğan (27 milyon Euro)

Ferran Torres (23 milyon Euro)

Nolito (18 milyon Euro)

Claudio Bravo (18 milyon Euro)

Douglas Luiz (12 milyon Euro)

Angelino (12 milyon Euro)

Pedro Porro (12 milyon Euro)

Pablo Moreno (10 milyon Euro)

AGÜERO’DAN ACI VEDA

Sergio Kun Agüero, Manchester City ile son maçına çıktı. Chelsea ile oynanan finalde 77. dakikada oyuna dahil olan Arjantinli santrfor, karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hâkim olamadı. Agüero, 2014 yılında “Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan Manchester City'den ayrılmayacağım” şeklindeki sözünü tutamamış oldu. 2 Haziran'da 33 yaşına basacak futbolcu, yeni sezonda İspanyol devi Barcelona'nın formasını giyecek.