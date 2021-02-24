Olay adam Luiz Suarez yine olay çıkardı! Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran kavga…

Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile Chelsea’nin karşı karşıya geldiği mücadeleye Luiz Suarez ile Antonio Rüdiger arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Daha önce bir çok kez rakipleriyle münakaşa yaşayan ve ısırma vukuatlarıyla cezalar alan Luiz Suarez yine ortalığı karıştırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea’ye sahasında 1-0 mağlup olan Atletico Madrid’de Suarez’in kavgası gündem oldu.

BALDIRINI SIKTI, ÇELME TAKMAYA ÇALIŞTI

Maçın 78’inci dakikasında Chelsea’nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ile ikili mücadeleye giren Suarez korner çizgisi üzerinde topla arasına giren rakibinin baldırını sıktı. Pozisyonun devamında Rüdiger’a çelme takmaya çalışan ve düşerken eliyle vuran Suarez’e karşılık çok sert oldu.

Luis Suarez & Antonio Rüdiger got in each other’s face during the final minutes of Atletico Madrid vs. Chelsea pic.twitter.com/vKNN3p0xmM — DAZN Canada (@DAZN_CA) February 23, 2021

Yaptığı hareketler nedeniyle çok sinirlenen Rüdiger, Suarez’in üzerine yürüdü. İkili arasında yaşanan itişmelerin ardından takım arkadaşları araya girerek gerilimi sonlandırmaya çalıştı.

BOĞAZINI SIKTI, MENDY GÜÇLÜKLE AYIRDI

Yaşanan sürtüşmede Suarez’in Rüdiger’ın yüzüne gülerek karşılık vermesi dikkat çekti. Suarez’in boğazını eliyle sıkan Rüdiger’i kaleci Édouard Mendy güçlüklü sakinleştirdi.



Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Ulusal Stadyum’da oynanan mücadelede Chelsea’ye galibiyeti getiren golü 68. dakikada Giroud attı. Kritik maçta kazanan Chelsea çeyrek final için müthiş bir avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Dün gece yaşanan bu olay akıllara Suarez’in daha önceki vakalarını getirdi. Hollanda’da, İspanya’da, İngiltere’de ve Dünya Kupası’ndaki vukuatları kabarık olan Uruguaylı golcüyü futbolun dışına çıkaran olayları şu şekilde;

20 KASIM 2010 | AJAX – PSV |

Suarez’in kariyerini lekeleyen ilk büyük olay. PSV’nin Ajax ile 0-0 berabere kaldığı maçta Suarez, rakip orta saha oyuncusu Otman Bakkal’ı omzundan ısırdı. Hollanda Futbol Federasyonu yedi maçlık bir ceza ile Suarez’i sarstı. Hollanda’da bundan sonra bir daha oynayamadı.

15 EKİM 2011 | LIVERPOOL – MANCHESTER UNITED |

Liverpool formasıyla İngiltere’de ilk kez olay konusu olması bir Manchester United maçına denk geliyor. Patrice Evra’ya ırkçı sözler sarf ettiği iddiası sonrasında FA, Uruguaylı yıldıza tam sekiz maçlık ceza vermişti.

21 NİSAN 2013 | LIVERPOOL – CHELSEA |

Suarez bu maçın sonunda attığı golle Liverpool’a 2-2’lik beraberliği getirdi ama bu olayla değil, maçın ikinci yarısında Branislav Ivanovic’i kolundan ısırmasıyla gündeme geldi. FA bu defa daha da sert davrandı ve golcü oyuncuya tam 10 maçlık ceza verdi.

23 HAZİRAN 2014 | İTALYA – URUGUAY |

Suarez 2013-14 sezonunda 31 gol atıp tüm olayları arkasında bırakmışken bir kez daha rahat edemedi ve Dünya Kupası’nda İtalya ile oynadıkları maçta Giorgio Chiellini’nin omzunu ısırdı. FIFA yıldız oyuncuyu dört ay boyunca tüm futbol aktivitelerinden men etti.

5 ARALIK 2015 | VALENCIA – BARCELONA |

Barcelona kariyerini nispeten sakin geçiren Suarez, Aralık ayı içerisinde Valencia stoperi Aymen Abdennour ile girdiği münakaşalarla gündeme geldi. Rakibinin ayağına kasıtlı bir şekilde bastığı iddia edildi ama bunu reddetti.