Olay adam Luiz Suarez yine olay çıkardı! Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran kavga…

Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile Chelsea’nin karşı karşıya geldiği mücadeleye Luiz Suarez ile Antonio Rüdiger arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Daha önce bir çok kez rakipleriyle münakaşa yaşayan ve ısırma vukuatlarıyla cezalar alan Luiz Suarez yine ortalığı karıştırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea’ye sahasında 1-0 mağlup olan Atletico Madrid’de Suarez’in kavgası gündem oldu.

Maçın 78’inci dakikasında Chelsea’nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ile ikili mücadeleye giren Suarez korner çizgisi üzerinde topla arasına giren rakibinin baldırını sıktı. Pozisyonun devamında Rüdiger’a çelme takmaya çalışan ve düşerken eliyle vuran Suarez’e karşılık çok sert oldu.

Luis Suarez & Antonio Rüdiger got in each other’s face during the final minutes of Atletico Madrid vs. Chelsea pic.twitter.com/vKNN3p0xmM

