Olaylı Ajax-Feyenoord maçı seyircisiz tamamlanacak

Hollanda Ligi'nde yaşanan saha olayları nedeniyle yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçının seyircisiz olarak kaldığı yerden oynanmasına karar verildi.

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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) heyecanı, yarıda kalan Ajax-Feyenoord müsabakasının kaldığı yerden seyircisiz olarak tamamlanması kararıyla sürüyor. Hollanda Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, karşılaşmanın 56. dakikadan itibaren seyircisiz bir şekilde 27 Eylül Çarşamba günü (TSİ) 13.00’te oynanacağı duyuruldu.

Ligin 6. haftasında Ajax’ın Johan Cruyff Arena’da ağırladığı Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao’nun ağları sarsmasıyla mücadelede 3-0 öne geçmişti. Gollerden sonra Ajax ile Feyenoord arasındaki gerilim 44. dakikada sahaya atılan meşaleler nedeniyle tırmandı.

VOLENDAM MAÇININ TARİHİ ERTELENDİ

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, güvenlik endişesiyle oyunu durdurarak soyunma odasına gitmişti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma devam edilirken, 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle maç bir kez daha durdurulmuş ve yarıda kalmıştı.

Olayların ardından Ajax’ın Volendam ile 27 Eylül’deki karşılaşması da ileri bir tarihe ertelendi.