Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi davasında mahkeme kararı çıktı

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 19 Nisan 2018 günü oynanan, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yaralanması ve maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde meydana gelen olaylara neden olduğu gerekçesiyle 46 kişinin “Silahla yaralama”, “Spor alanlarına yasak madde sokma” ve “Silahla yaralamaya teşebbüs” suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 2 tutuksuz sanık ve sanıkların avukatları katıldı.

Sanık Ümit Tüylü savunmasında, “Ben maç girişinde tüm bozuk paralarımı Kızılay'ın kutusuna bırakmıştım. Ancak daha sonra beş kuruşluk madeni paranın cebimde olduğunu fark ettim. Maç içinde yaşadığım duygusal değişim ve kendi takım oyuncularıma tepkimden dolayı bunu fırlattım. Para sahaya düşmedi” diyerek beraatini istedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti. Son sözleri sorulan sanıklar, “Takdir mahkemenizindir” dedi.

30 SANIĞA AYRI AYRI 7 AY 15 GÜN HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun işleniş biçimi, sanıkların kastının yoğunluğu, dünya çapında bir derbi müsabakasının yarıda kalması nedeniyle ülke futbolunun ciddi bir şekilde imaj kaybı ve her iki takımın da ciddi şekilde zarar görmüş olmaları nedeniyle meydana gelen zararı dikkate alarak sanıkların cezalandırıldığını kaydetti.

6222 Sayılı Yasanın 12/b maddesi kapsamına giren maddeyi müsabaka ve seyir alanında kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet verdiklerini gerekçe gösteren mahkeme, 30 sanığın ayrı ayrı 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

4 SANIK HAKKINDA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, 4 sanık hakkında ise aynı suçtan 4 bin 500'er TL adli para cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ayrı ayrı yer olmadığına hükmetti.

GÜNEŞ, ERKİN VE QUARESMA'YA YÖNELİK EYLEMLERE CEZA

Sanıklar Mehmet Serhan Yurttaş, Sedat Doğan, Gökhan Tekin'in Şenol Güneş'e yönelik “Kasten yaralama” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, sanıkların ayrı ayrı 6 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Spor alanına yasaklı madde soktuğu gerekçesiyle sanıklar Mehmet Serhan Yurttaş, Sedat Doğan ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezasına da çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Sanıklar Abdulkadir Delibaş, Cihan Över, Metehan Aldeniz, Mirsat Balota, Taner Çevik'in Quaresma'ya yönelik “Kasten yaralamaya teşebbüs” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, sanıkların ayrı ayrı 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Spor alanına yasaklı madde soktuğu gerekçesiyle sanıklar ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezasına da çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanıklar İbrahim Yenibayrak, Selçuk Girgin'in Caner Erkin'e yönelik “Kasten yaralamaya teşebbüs” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, sanıklar ayrı ayrı 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Spor alanına yasaklı madde soktuğu gerekçesiyle sanıklar ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezasına da çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

BİR SANIK HAKKINDA DAVA DÜŞTÜ

Sanık Halilcan Ercan hakkında kamu davası açıldığını, atılı suçun ön ödemeye tabi olduğunu ve sanığın ön ödemede bulunduğunu belirten mahkeme, sanık yönünden davanın düşürülmesine karar verdi. Sanık Murat Özçelik'in sahaya plastik bir cisim fırlattığının sabit görüldüğünü belirten mahkeme, sanık hakkında bin 660 TL adli para cezasına hükmetti.

45 SANIK HAKKINDA 1 YIL SEYİR YASAĞI

Öte yandan mahkeme 45 sanık yönünden bir yıl süre boyunca spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına da karar verdi.

MAÇ TATİL EDİLMİŞTİ

Türkiye Kupası rövanşında 19 Nisan 2018'de Ülker Stadyumu’nda oynanan maçının 57'nci dakikasında çıkan saha olayları yüzünden karşılaşma tatil edilmişti.

Olayda Beşiktaş yedek kulübesindeki Tolga Zengin ile Fenerbahçe tribünü arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir yabancı madde isabet etmişti. Aldığı darbe sonrası yere yığılan Şenol Güneş'e sağlık ekipleri müdahale etmişti. Yaşanan kargaşa sonrası maçın hakemi Mete Kalkavan maçı durdurmuş ve Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş soyunma odasına girmişti. Yaşanan kavga soyunma odası koridorlarında da devam etmiş, iki takım futbolcuları ve teknik heyeti birbirine girmişti.

Maçın hakemi Mete Kalkavan yaşananlardan sonra oyunu durdurdu ve soyunma odasına girmişti. Temsilcilerle yapılan toplantı sonrası maç tatil edilmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına soyunma odasında 5 dikiş atılmıştı. Başına sargı yapılan Şenol Güneş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 kişi hakkında “Silahla yaralama” ve “Spor alanlarına yasak madde sokma” suçlarından 1 buçuk yıldan 2 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca Quaresma'ya yönelik eylemi nedeniyle 5 kişi için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da 2 kişi için “Silahla yaralamaya teşebbüs” ve “Spor alanlarına yasak madde sokma” suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.

Diğer 35 kişi hakkında ise, “Yasak madde bulundurma” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, bir kişi için adli para cezası istenirken, tüm şüpheliler için seyirden men tedbirinin uygulanması talep edilmişti.