Olaylı kongre sonrası Altay’da 213 kişinin üyeliği iptal edildi

Altay, 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ve yaşanan kavgaların damga vurduğu olağanüstü genel kurul öncesinde 213 kişinin kulübe usulsüzce üye yapıldığını tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, bahse konu kişilerin üyeliğinin iptal edildiğini duyurdu.

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Altay Spor Kulübü, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından 28 Nisan 2022 tarihinde olağanüstü genel kurul gerçekleştirmişti. Genel kurula, Özgür Ekmekçioğlu'nun destekçileri ile muhalifler arasında yaşanan yumruklu kavgalar damga vurmuştu.

Kavgalı kongrenin ardından düzenlenen bir sonraki kongrede kulübe kayyum atanması söz konusuyken, Ayhan Dündar başkan adaylığını açıklayarak kulübü kayyuma götürmekten kurtarmıştı.

2,5 AY SONRA AÇIKLAMA YAPILDI

Olaylı kongrenin üstünden yaklaşık 2,5 ay geçerken, Altay Spor Kulübü kongrenin ardından başlatılan incelemenin sonuçlarını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Altay’ımızın 108 yıllık tarihine ve köklü geleneklerine yakışmayan olayların yaşandığı 28 Nisan 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzdan hemen önce üye kaydı yapılan ve bir bölümü yaşanan olaylarda başrol oynayan kişilerin kulüp üyeliğine başvuru ve kayıt işlemleri, başvuru evrakları ve elde edilen diğer bilgi/belgeler ışığında detaylı olarak incelenmiştir.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Yapılan inceleme sonucunda, 213 kişinin başvuru ve kayıt işlemlerinin kulübümüz tüzüğünde belirtilen usül ve esaslara uygun yürütülmediği, bu kişilere ait başvuru evrak ve koşullarının tamamlanmadığı anlaşıldığından; yönetim kurulumuzca, söz konusu 213 kişinin üyeliklerinin geçersiz olduğunun tespiti ile iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurulumuzda Altay kültürü ve geleneklerine aykırı sözlü ve fiili eylemlerde bulunan üyelerin tespitine ve bu eylemlerin gerektirdiği disiplin işlemlerine yönelik çalışmalar ayrıca yürütülmektedir.

Altay’ımız, köklü tarihine ve kültürüne yakışır bir yapıya tekrar kavuşarak hak ettiği güzel günlere mutlaka ulaşacaktır.”