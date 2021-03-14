Olaylı maçta Tuzlaspor yenildi, Taner Taşkın istifa etti

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 41 puanla 8. sırada haftayı tamamlarken, konuk takım 37 puana yükselerek 9. sırada yer aldı.

TANER TAŞKIN İSTİFA ETTİ

Tuzlaspor’da teknik direktör Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı. Son 6 maçta 5 puan toplayarak play-off yarışında ağır yara alan İstanbul ekibi, Taşkın dönemi sona erdi.

KARŞILAŞMA TANSİYON YÜKSELDİ

müsabakanın 41. dakikasında tansiyon yükseldi. 41. dakikada Vrsajevic'in Ahmet Yazar'a yaptığı faulün ardından Anıl Karaer ile Ercan Coşkun saha içinde tartışma yaşadı. Bu sırada Ümraniyespor yedek kulübesi tarafında ısınan Tuzlasporlu Samet Asatekin de kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesi ile tartışmaya girdi. Tırmanan gerginlik protokol tribününe de sıçradı. İki takımın tarafları arasında yaşanan sözlü tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Ümraniyespor yedek kulübesi tarafında ısınan Tuzlasporlu futbolcular da olayların ardından müsabakanın dördüncü hakemi Bayram Başkan'ın uyarısıyla diğer tarafa alındı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada sol tarafta topla buluşan Atakan Üner'in ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Metin Erol kornere çeldi.

39. dakikada sol taraftan Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada sol çaprazdan Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Ercan Coşkun'un yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç (Samet Asatekin dk. 81), Yohou, Rotman, Anıl Karaer, Muhammed Gönülaçar (Vedat Bora dk. 81), Cajic (Alan dk. 70), Thuram, Ahmet Yazar, Gökcan Kaya, Ömer Şişmanoğlu (Pucko dk. 60)

Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Onur Ayık

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Denizhan Taşkan dk. 90+5), Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Gökhan Süzen dk. 88), Yusuf Emre Gültekin (Kehinde dk. 77), Atakan Üner (Okan Derici dk. 76), Mayi (Gomis dk. 77)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Batuhan Artaslan, Hamza Hacıoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Ercan Coşkun (dk. 75) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Camarra, Glumac, Vrsajevic, Ercan Coşkun (Ümraniyespor) Ömer Şişmanoğlu, Erdem Özgenç, Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)