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Olcan Adın’dan Milli Takım tepkisi! ‘İspanyol mu denesek?’

A Milli Takım'ın Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçında Norveç ile 1-1 berabere kalmasının ardından eski milli futbolcu Olcan Adın'dan çok konuşulacak bir tepki geldi.

Yayınlanma: 00:13 - 09 Ekim 2021 Güncellenme:
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Olcan Adın’dan Milli Takım tepkisi! ‘İspanyol mu denesek?’

A Milli Takım’ın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından eski milli futbolcu Olcan Adın’dan ilginç bir paylaşım geldi. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda 7. maçında yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilk maçında hayal kırıklığı yaratan ve büyük bir fırsat kaçıran ay yıldızlılara sosyal medyada da eleştiri vardı.

‘BUNU DA BECEREMEDİK GALİBA’

1 puana razı olarak son 3 maç kala işini zora sokan A Milli Takım’da Alman teknik adam Kuntz da ilk maçında geçer not alamadı. Maçın bitiminin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski futbolcu ”Bunu da beceremedik galiba. İspanyol mu denesek? Hayır milliyetçi diye geçiniyorsunuz ya” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da da forma giyen Olcan Adın’ın dikkat çeken paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Milli formayı daha önce 10 kez giyen Adın, Stefan Kuntz tercihini eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderme yaptı.

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