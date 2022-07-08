Olcay Şahan futbola geri döndü

Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Afyonspor, kanat oyuncusu Olcay Şahan ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon futbola ara veren Şahan, Afyonspor’un teklifi ile futbola dönme kararı aldı.

Afyon ekibi tarafından Olcay Şahan transferi ile ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Olcay Şahan, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının alt yapısında yetişti. Olcay Şahan profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansının ardından Türkiye serüvenine başladı. Beşiktaş, Trabzonspor ve milli takımda forma giyen Şahan, gelecek sezon Afyonspor formasını giyecek.