Olimpija Ljubljana’yı deplasmanda farklı yenen Galatasaray tur kapısını araladı

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı farklı mağlup ederek evinde oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Birçok gol pozisyonundan yararlamayan Galatasaray'ın ağlara giden iki topu da ofsayta takıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’ya konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson’un ağlara gönderdiği toplar, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Galatasaray, Zalgiris maçında sergilediği tutuk futbol nedeniyle taraftarlarının kafasında oluşan soru işaretlerine Slovenya’da son verdi. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan, yakaladığı birçok gol pozisyonundan yararlanamayan, iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Galatasaray, buna rağmen deplasmandan farklı bir galibiyetle dönerek, tur kapısını araladı.

BARIŞ TAŞIDI, KEREM ATTI

Galatasaray, maçta 9. dakika oynanırken öne geçti. Barış Alper sağ kanatta kazanıp taşıdığı top sonrasında ceza sahasına doğru yönelip pasını altı pas noktası içine gönderdi. Altı pas yakınında, ön direkte bulunan Kerem Aktürkoğlu güzel bir plase ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve temsilcimizi öne geçirdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta golle başladı. Ceza sahası içine hareketlenen Barış Alper’e doğru gönderilen topa kaleci Matevz Vidovsek, Barış’tan önce hareketlendi ve topu yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışına yönelen top Mertens’in önüne geldi. Mertens düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

ABDÜLKERİM VE NELSSON OFSAYTA TAKILDI

Maçta 57. dakika oynanırken Dries Mertens’in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte hareketlenen Abdülkerim Bardakcı topu ağlara gönderdi ama VAR uyarısı sonrasında, Abdülkerim Bardakcı’dan önce topa doğru hareketlenen Victor Nelsson için ofsayt kararı çıktı ve gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında kazanılan korner vuruşunda Victor Nelsson kafa topu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmaya 87. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine dahil olan Halil Dervişoğlu, 90+1. dakikada Galatasaray’ın üçüncü golünü kaydetti. Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Halil Dervişoğlu’nun altı pas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti ve skor 3-0’a geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.