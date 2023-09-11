Olimpik Lyon, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırarak sürpriz bir karar imza attı.

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Fransa’nın önemli futbol kulüplerinden Olimpik Lyon, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 57 yaşındaki deneyimli Fransız teknik adamın görevine son verilmesinin karşılıklı bir anlaşma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Laurent Blanc, Olimpik Lyon’un başında 11 ay süreyle görev yapmıştı. Bu süre zarfında toplamda 37 maça çıkan Blanc, 17 galibiyet elde ederken, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Olimpik Lyon’un yönetim kurulu, takımın performansı üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu teknik direktör Laurent Blanc ile yolları ayırma kararı aldı.

YENİ HOCA ARAYIŞI…

Öte yandan, Blanc’ın ayrılışıyla birlikte Olimpik Lyon’un yeni bir teknik direktör arayışına gireceği ve bu konuda çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Kulüp, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda net bir açıklama yapmasa da futbol dünyasında bu gelişmenin yankı uyandıracağı kesin.

Laurent Blanc, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanına adım atmış ve kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte görev yapmış bir isim olarak biliniyor. Bu nedenle Olimpik Lyon’da yaşanan ayrılık, futbol camiasında geniş çaplı bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.

Olimpik Lyon’un teknik direktör değişikliği, kulüp tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçerken, futbolseverler ve taraftarlar ise yeni teknik direktörün kim olacağını merakla bekliyor.