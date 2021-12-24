Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Almanyanın amatör takımı FC Obergrombach'ta futbol oynadı.

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Almanya'da 2 aylık antrenman ve dinlenme süreci geçiren milli güreşçi Taha Akgül, FC Obergrombach takımında 3 maça çıktı. Akgül, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, “3 maç yaptım ve 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. Güzel ve ayrı bir tecrübe oldu” dedi.

Taha Akgül, futbolu her zaman çok sevdiğini belirterek, “Menajerim Serdar ağabeyin yanına gittim Almanya'ya. Orada 2 aylık hem antrenman hem dinlenme sürecim oldu. Menajerimin kardeşi de Almanya'nın amatör liginde bir kasaba takımının teknik direktörü. Benim futbol oynadığımı ve sevdiğimi biliyor. ‘Taha oynar mısın?' dedi. ‘Eğer ihtiyacın varsa oynarım’ dedim. Türkiye Futbol Federasyonu ile yazıştılar, lisansım var mı yok mu diye. Lisansım olmayınca bana Almanya'da lisans çıkardılar. Obergrombach takımında oynadım. 3 maç yaptım, 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. Güzel ve ayrı bir tecrübe oldu” diye konuştu.

“İZLERKEN ELEŞTİRİYORDUM, FUTBOL SAHA İÇERİSİNDE ÇOK FARKLIYMIŞ”

‘Gerçekten profesyonel olarak oynamak çok farklı bir duyguymuş’ diyen milli güreşçi, “Televizyondan izlediğim zaman oynadıkları futbol yüzünden eleştiriyordum futbolcuları. Ancak futbol saha içerisinde, profesyonelde çok farklı. Fena da oynamadım, sadece bir maçta penaltıya sebebiyet verdim. Orada çok üzülmüştüm, gereksiz bir hareket yaptım. Ama Allah’tan o maçı da kazandık, yoksa ihale bana kalacaktı. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Sporun her türlüsünü, hepsini seviyorum ama futbolu her zaman söylüyorum, bende yeri ayrı. Biz antrenmanlar öncesi ter atmak için genelde futbol oynarız. Güreşçilerin de yeteneği vardır çünkü kas grupları güçlü olduğu için beynin ayaklara hükmetmesi güreşçilerde gayet iyi ve yetenekli olduğumuzu da düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“ALMANYA BASININDA SES GETİRDİ”

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan sonra belki yeniden FC Obergrombach takımında forma giyebileceğini belirten Akgül, “Stoperde oynadım, hakkını da verdim. Şimdi devreye gitti, ikinci devre başlayacak. Yine çağırıyorlar ikinci devre için. Güreşte Avrupa Şampiyonası'ndan sonra birkaç maç yapmamı daha istiyorlar. Onlar için de çok büyük bir reklam oldu. Almanya'da bayağı bir ses getirdi. ‘Olimpiyat şampiyonu kasaba takımında futbol oynuyor’ diye. Belki keyfine yine gider birkaç maç oynayabilirim” dedi.

Ronaldinho ile de güzel bir projede bir araya geldiklerini ifade eden şampiyon güreşçi, “Menajerim Serdar ağabey bir iş görüşmesi yaptı. Efsaneyle tanışmak güzel oldu. Özellikle Rio'da şampiyon olmuştum, onu söyledim. Güzel bir anı oldu” diye konuştu.

“2021 YILINI ÜÇ BÜYÜK MADALYA İLE TAMAMLAMAK BAŞARIDIR”

‘Ben 1,5 yıl hem sakatlık, hem pandemi dolayısıyla hiçbir müsabakaya giremedim' diyen Taha Akgül, 2021 yılı için, “Türkiye içerisinde dahil hiçbir müsabakaya giremeden 2021 yılında Avrupa Şampiyonluğunu 8'inci kez, olimpiyat üçüncülüğü ve dünya üçüncülüğü elde ettim. Aslında bakarsanız benim için güzel bir yıl oldu. 3 turnuva, 3 madalya. 2021 yılında pandemiye rağmen, büyük sakatlığa rağmen güzel geçti. Ben her girdiğim yerde altın madalyaya güreşen bir sporcuyum. Bu Avrupa Şampiyonası'nda da hedefim 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olmak. Şu anda da biraz kilo aldım, kuvvetlendim. Form durumumun da iyi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“SOL TARAFIM HALA SAĞ TARAFIMA GÖRE ZAYIF”

Taha Akgül, sakatlığın psikolojik yıkımına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ben hareketleri dengeli de yapsam beyin artık yükü sağ tarafa veriyor. Sakatlığı gerçekten atlattı gibi görünüyorsun ama bunun psikolojik yıkımı çok büyük oluyor. Beyin orayı kapatıyor, korumaya alıyor. Ben hareketleri artık tek taraflı yapmaya çalışıyorum ki sol tarafım da güçlensin diye. Görüntü olarak, antrenmanda psikolojik olarak hiçbir sıkıntım yok. Ama halen sol tarafım sağ tarafıma göre biraz zayıf.”

“2024 PARİS'TE ALTIN MADALYANIN EN BÜYÜK ADAYIYIM”

Güreşi bırakıp bırakmayacağı sorusuna ise milli sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyanın en büyük adayı olduğu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Spor hayatında bunlar var, kim kariyerini hep altın madalyayla tamamlamış da bitirmiş. Dünyanın en iyi bile kaybetmiştir. Biz de bu dönemleri yaşayacağız. Düşüş de olacak, sürekli yükselen bir grafik, zirvede kalabilmek gerçekten çok zor. Büyük bir sakatlık geçirmişiz ve buna rağmen seneyi 3 madalya ile kapatmak başarıdır. Allah'a şükür şu an iyiyim, ben iyi olursam, iyi hazırlanırsam 2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalyanın en büyük adayı olacağımı düşünüyorum.”