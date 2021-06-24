‘Ölüm Grubu’nun direnişçisi Macaristan! ‘En iyi masallarda bile her zaman mutlu son olmaz’

Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz, Fransa ve Almanya’nın bulunduğu F Grubu’nda yer alan Macaristan son 16 turu biletini son maçta kaybetti.

EURO 2020’nin en zor grubunda son maçta Almanya ile karşılaşan Macaristan 2 kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Almanya F Grubu’nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise 2 puanla turnuvaya veda etti.

‘Ölüm grubu’ olarak nitelendirilen F Grubu’nda müthiş bir mücadele örneği ortaya koyan ve son ana kadar pes etmeyen Macarlar bir üst tura çıkmaya çok yaklaşmıştı.



SON MAÇA BÜYÜK UMUTLA ÇIKTILAR

Gruptaki ilk maçında Portekiz’e 3-0 mağlup olan Macaristan daha sonra son dünya şampiyonası Fransa ile 1-1 berabere kalmayı başarmış ve Almanya ile son maça umut dolu çıkmıştı.

Münih’teki kader maçında ilk yarıyı 11'inci dakikada Adam Szalai'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Macaristan, 66’da Havertz'in golüne engel olamadı. 2 dakika sonra Schafer ile tekrar öne geçmeyi başaran Macarlar’da müthiş bir sevinç vardı ancak 84’te son sözü Goretzka ile Almanya söyledi ve Panzerler 2-2’lik skorla tur atlamayı başardı.

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‘EĞER GRUPTAN ÇIKSAYDIK’

Son ana kadar nefes kesen maçın ardından konuşan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, ”Başarmaya çok yakındık. Eğer gruptan çıksaydık, tarihi bir olay değil sıra dışı bir gelişme olacaktı. En iyi masallarda bile her zaman mutlu son olmaz. Biz de bunu yaşadık” ifadelerini kullandı.

Turnuva boyunca gösterdikleri performansı da değerlendiren Rossi, ”Dünyanın en iyi takımı değiliz belki ama nasıl defansif oynayabiliyoruz, birbirimizle nasıl yardımlaşıyoruz gördünüz. Bu inanılmaz bir performanstı. Dürüst olmak gerekirse hücum futbolunu seviyorum ama rakiplerimizin kim olduğunu hesaba katarsak çok da yanlış tercih yapmadık. 8 milyon Macar vatandaşı takımlarıyla gurur duyabilir” dedi.