Omar Elabdellaoui 1.5 yıl sonra Norveç Milli Takımı’na davet edildi

Galatasaraylı Omar Elabdellaou, 1.5 yıllık aranın ardından yeniden Norveç Milli Takımı'na davet edildi.

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Galatasaraylı Omar'a kulübünün ardından milli takım formasına da kavuştu… Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu, bir yılı aşkın bir sürenin ardından Slovakya ve Ermenistan maçları için yeniden Norveç Milli Takımı’na çağrıldı.

MİLLİ FORMAYLA 50. MAÇINA ÇIKACAK

Norveç formasıyla 49 maçı bulunan Omar Elabdellaoui, bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımla 50. maçına çıkmış olacak.