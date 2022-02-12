Omar Elabdellaoui: Gece mi, gündüz mü bilmiyordum; zaman belirsizdi

Yılbaşı gecesi kutlamasında yaşadığı talihsiz kazanın ardından birçok operasyon geçiren ve yeniden sahalara dönen Omar Elabdellaoui, o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2021 yılına girilirken, 31 Aralık 2020 akşamı Galatasaraylı Omar Elabdellaoui kabus biri gece yaşadı. “Göremiyorum, göremiyorum” diye bağırmaya başlayan ve ardından her şeyin karanlık olduğunu söyleyen Omar, İngiliz gazetesi The Guardian’a özel açıklamalarda bulundu.

13 ay süren tedavi süreci ve 11 ameliyatlık periyottan sonra Norveçli oyuncu önce antrenmanlara başlayıp ardından sarı-kırmızılı formayla hazırlık maçına da çıktı.

“ZAMAN BELİRSİZ”

Olayı ilk anda fark etmediğini belirten Omar, “İlk anda gözümde bir şey olduğunu düşündüm. Temizlemek istedim daha sonra yüzümün tamamen yandığını hissettim ve her şey karardı. İlk günler çok zordu. Her şey karanlıktı, gece mi, gündüz mü bilmiyordum. Zaman belirsizdi” dedi.

“NE KADAR KÖTÜ OLDUĞUNU ANLADIM”

Acilen çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Galatasaraylı oyuncu, “Doktorların kontrolü sırasında çevrede birçok ses vardı. Göremediğinizde duyduğunuz sesler daha gürültülü bir hale geliyor. Doktor bana, ‘Sol gözün iyi görünüyor ama sağ gözün ne durumda olduğunu bilmiyoruz.’ dedi. Ama ben söyleyiş şeklinde durumun ne kadar kötü olduğunu anladım” sözleriyle doktorla arasında geçen ilk diyalogu da açıkladı.

Birçok operasyon ve ameliyatın ardından görmeye başlayan “Uyumaya korktum. Birkaç gün sonra sol gözüme biraz ışık gelir gelmez, uyumaktan korktum. Karanlıktan korktum, gözümü kapatmaktan korktum. Sol gözümden küçük bir ışık gelse de bunu kaybetmekten korktum. Işığın gelip gelmediğini sürekli kontrol ediyordum”

“RÜYANIN GERÇEK OLMASI GİBİ MUCİZEYDİ”

Hastaneden ayrıldıktan sonra tekrar görmeye başladığını söyleyen Omar Elabdellaoui, “Gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Hayal etmeye çalışabilirsiniz ama bu durumda olmayan başka biri için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Sol gözümü kapıyor ve sağ tarafımdaki elimi ve sağdaki tüm hareketleri görebiliyordum. Bir rüyanın gerçek olması gibi bir mucizeydi. Görmenin bir Rüya olduğu asla düşünülemez.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Aralık’ı 1 Ocak 2021’e bağlayan gece geçirdiği yüzünde patlayan havaifişek nedeniyle hastaneye kaldırılan ve gözünden operasyonlar geçiren Norveçli futbolcu, 20 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti. Norveçli futbolcu mayıs ayına kadar gözünden operasyon geçirmeye devam edip ülkesi Norveç, ABD ve Türkiye arasında gidip-gelmişti!

Kazanın yaşandığı geceden sonra 7 Temmuz’da yeniden antrenmanlara başlayan Omar’ın sözleşmesi geçen sezonun devre arasında dondurulmuştu. Yeniden sahalara dönen sağ bekin ismi bu sezonun devre arasında ise yeniden TFF’ye bildirildi.