Omar Elabdellaoui’den iyi haber

Yılbaşı gecesi havai fişek kazası sonucu gözünden ve yüzünden yaralanan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, bireysel antrenman yapmaya başladı. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından topla yaptığı çalışmaların görüntülerini paylaştı.

Norveçli futbolcu burada yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Bununla birlikte benim adıma çok daha uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha iyi ve daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım. Dualarınız benim için çok şey ifade ediyor” diye konuştu.

I am feeling much better and everything is going in the right direction.

I am so happy that I am able to train and work with the ball again.

That being said it is still a long way ahead for me. I will do all in my power to get back stronger and better. pic.twitter.com/tIjDkqz9MD — Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) March 4, 2021

ÇOCUKLARI GÜLSÜN DİYE

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui’nin yaşadığı talihsiz kaza taraflı tarafsız herkesi derinden yaralamıştı. Üç çocuğu olan Omar, özellikle down sendromu rahatsızlığı bulunan oğlu İbrahim’in havai fişekleri çok sevmesi nedeniyle yılbaşına özel evine düzenek hazırlatmıştı.

Çocuklarının uykusunun gelmesi nedeniyle gece yarısını beklemeden fişekleri ateşlemek isteyen başarılı futbolcu, o esnada patlayıcı madde alev alınca iki gözünden de ağır yaralanmıştı.

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Galatasaray’ın 17 Ağustos’ta transferini KAP’a bildirdiği Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 29 yaşındaki sağ bek, profesyonel futbol hayatına Manchester City'nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı.

Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi. Omar Elabdellaoui bu sezon 10’u Süper Lig’de olmak üzere toplam 13 resmi maçta forma giydi ve bin yedi dakika sahada kaldı.