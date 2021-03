Omar Elabdellaoui’den iyi haber

Yılbaşı gecesi havai fişek kazası sonucu gözünden ve yüzünden yaralanan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, bireysel antrenman yapmaya başladı. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından topla yaptığı çalışmaların görüntülerini paylaştı.

Norveçli futbolcu burada yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Bununla birlikte benim adıma çok daha uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha iyi ve daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım. Dualarınız benim için çok şey ifade ediyor” diye konuştu.

I am feeling much better and everything is going in the right direction.

I am so happy that I am able to train and work with the ball again.

That being said it is still a long way ahead for me. I will do all in my power to get back stronger and better. pic.twitter.com/tIjDkqz9MD

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) March 4, 2021