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Ömer Bayram: Son 45 dakika varımızı yoğumuzu verdik

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ömer Bayram "Son 45 dakika varımızı yoğumuzu verdik" dedi.

Güncellenme: 22:55, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Ömer Bayram: Son 45 dakika varımızı yoğumuzu verdik

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor’u 87. dakikada Emre Akbaba’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Ömer Bayram, son ana kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Ömer Bayram, şu ifadeleri kullandı:

“Antalya maçındaki gibi oynadık. Baskılı oynamaya çalıştık. Oyunun büyük bölümünde top bizdeydi. Rakip sahada oynamaya çalıştık. İlk devre atakları sonuçlandırmak ve hızlı gol bulmak istedik. Olmadı; ama iyi yönü de son dakikaya kadar konsantremizi bozmamamız oldu. İyi oynadık. Çok istedik ve sonuçta klasik bir Emre Akbaba golü geldi. Çok mutluyum. Önümüzde dört tane final maçı var. Sonuna kadar devam edeceğiz. İkinci devreyi son 45 dakika olarak görüyoruz. Artık son maçları oynayacağız. Bu maçların telafisi yok. Son 45 dakika varımızı yoğumuzu verdik. Emre Akbaba da bizi golüyle ödüllendirdi. Onun adına çok sevindim.”

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