Ömer Erdoğan: 2 penaltımız verilmedi! VAR neye göre değerlendiriyor

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadeleyi değerlendirdi. İlk yarı kötü oynadıklarını belirten Erdoğan, ikinci yarısında ise penaltı bekledikleri pozisyonları açıklayıp hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR’a tepki gösterdi.

“GALİBA YANLIŞ ANLATTIM”

“Coşkulu bir Trabzonspor bekliyorduk, öyle de oldu. Galiba oyuncularıma yanlış anlattım veya onlar yanlış anladı ki geriye çok gömüldük. Skor 2-0’a geldikten sonra çeviremedik. İkinci yarı başında taktik ve oyuncu değiştirdik. Hemen ilk 5 dakika 2 net pozisyon yakaladık. 1’ini atsak maç farklı bitebilirdi. Şanssızlık veya Uğurcan’ın iyi kurtarışları vardı.”

“2 TANE VERİLMEYEN PENALTIMIZ VAR”

“Teknik direktörlüğe başlarken hakemlerle ilgili konuşmayacağım demiştim ama bu maçta 2 tane verilmeyen penaltımız var. Edgar Ie’nin Diouf’u düşürmesi ve Denswil’in elle oynaması var. VAR neye göre değerlendiriyor, anlamıyorum! Bize gelince VAR hemen penaltı veriyor. Bu konuda üzgünüm. Burada herkes bir emek sarf ediyor. Bu yarışın içerisinde böyle haksızlığa uğramak beni üzdü.”