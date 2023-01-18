Ömer Erdoğan: Beşiktaş karşısında ilk yarı 3-0 olabilirdi

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş'ı penaltılarla eledikleri Türkiye Kupası maçı sonrası konuştu.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş’ı eleyerek çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduklarını ve finale kadar gitmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın dün babasının vefat ettiğini anımsatarak, “Maç konuşmamda bu galibiyeti başkanımız için çok istediğimizi, bu zor günlerde moral açısından kendisine yardımcı olabileceğimizi oyuncularıma ilettim. Oyuncularım da gerçekten başkanımıza moral verme açısından sahada mücadelesini yükseltti. Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum.” dedi.

“İDDİAMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

İlk yarı sahada çok iyi bir MKE Ankaragücü olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devre arasına çok rahat bir şekilde 3-0 girebilir ve daha erken maçı koparabilirdik. Maalesef ceza sahasında çok net pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşadık. Biraz da sahanın azizliği, zeminimiz kötü. Beşiktaş’ı iyi savunduk. Merkezi kapattık. Muleka’yı, Redmond’u ve Cenk Tosun’u da savunma arkası paslarla pozisyona sokmaya çalıştıklarını oyuncularımızı anlattık. Ona göre çalışmamızı yaptık. Oyuncularım bu konuda çok dikkatli oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizim için ve camiamız için çok değerli bir maçtı. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Son sekize kaldık. Bundan sonra rakibimizi bekleyip, iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür etmek istiyorum.”

İki kulvarda da mücadele edebilecek iyi bir takıma sahip olduklarını aktaran Erdoğan, “Finalin son aşama olduğunu biliyoruz ve sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Şimdi Konyaspor maçına çok iyi hazırlanmamız lazım. Bugünkü galibiyetin mutluluğunu yaşayacağız. Öz güven açısından da değerli oldu.” ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor maçında hakem hatasından canlarının çok yandığını vurgulayan Erdoğan, bu karşılaşmada hakemin sonuca etki edecek bir hata yapmadığını savundu.

“MESUT ÖZİL, HASAN AKİ VE ASSOMBALONGA…”

Transferde bazı oyuncularda önemli yol aldıklarını, bir ismi açıklama noktasına geldiklerini ve bunun basında hiç çıkmadığını söyleyen sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Medipol Başakşehir’in futbolcusu Mesut Özil, şu an boşta olan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ve Adana Demirsporlu Britt Assombalonga’yla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

“Mesut Özil iyi bir arkadaşım ama trasnferi gündemimize gelmedi. Hasan Ali Kaldırım ve Assombalonga görüştüğümüz oyuncular. Alacağımız oyuncular kendi takımlarından ayrılmayı düşünen isimler olmalı. Hasan Ali şu an boşta. Birebir görüşmemiz olmadı ama transfer listemizde bulunan isimlerden biri. Mali şartlar, oyuncuların tercihleri var. Buna göre değerlendireceğiz. 2-3 acil almamız gereken oyuncu var. Fırsat transferi de olursa Türkiye piyasasında, değerlendirebiliriz.”

Santraforları Ali Sowe’un ligin en iyi golcülerinden biri olduğunu aktaran Erdoğan, hücum hattına onunla rekabete girecek bir isim baktıklarını aktardı.

MKE Ankaragücü’nün mali yapı olarak Türkiye’nin en iyi kulüplerinden biri durumuna geldiğini aktaran Ömer Erdoğan, “Ankaragücü’nde çok iyi bir yapılanma var. Başkanımız, sportif direktörümüz süreçleri çok profesyonelce yönetiyor. Türkiye’de şu an maddi anlamda oyuncuların alacaklarıyla ilgili örnek sayılacak 3-4 kulüpten biriyiz. Oyuncuların ya bir maaş alacakları vardır ya da yoktur. Türkiye şartları için çok önemli bir durum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bunun için teşekkür ederim. Oyuncuların kafasında mali anlamda bir soru işareti olmuyor. Bu da çok büyük bir yönetim başarısıdır.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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