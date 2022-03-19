Ömer Erdoğan: Her sene sıfırdan kurmak istemiyorum

Hatayspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Hatayspor’da teknik direktör Önder Karaveli Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu:

“İki takım da zorlu hava şartlarında iyi mücadele etti. İlk yarıda bekleyerek oynamayı tercih ettik. Yediğimiz gole kadar başarılı olamadık. Beşiktaş baskılı oyunla başladı. Kazandığımız topları sağlıklı kullanıp, hücuma çıkamadık. 15-20 dakika oyun kendi alanımızda geçti. Yediğimiz golden sonra baskı azalınca normal oyunumuza döndük. Kendi oyunumuzu oynamaya başlayınca iyi pas yaptık ve oyunu doğru yönlendirdik. İkinci yarı baskı yapmaya çalıştık. Rakibi uzun toplara zorladık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda fırsat bulduk. Son vuruşları ve pasları iyi yapsaydık üç puanla ayrılabilirdik. Sezonun gidişatında inişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Afrika Kupası’na giden oyuncularımız vardı. O dönemde düşüş oldu. Son 4 hafta toparladık. Ligde dördüncülük fırsatı varsa sonuna kadar değerlendirmek istiyoruz. Sezon başında böyle bir hedef yoktu.”

“SON KARAR ONLARIN”

Erdoğan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Munir, Ribeiro, Diouf ve Traore ile devam edip etmeyecekleri sorusuna, “Munir’in sözleşmesi devam ediyor, onun opsiyonunu kullandık. Diğer oyuncularla da devam etmek istiyoruz. Bizden düşünmek için süre istediler. Bazı kulüplerde sözleşme uzatmayan oyunculara farklı davranış oluyor. Oynatmamak gibi, kadro dışı bırakmak gibi şeyler oluyor. Biz buna böyle bakmıyoruz. En iyi şekilde sezon sonuna kadar kullanmaya bakıyoruz. Son karar onların. Umut ediyorum kalırlar, ben de bir hoca olarak sıfırdan her sene takım kurmak istemiyorum” yanıtını verdi.