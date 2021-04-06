Ömer Erdoğan kaçan fırsata yanıyor: ‘Maçın hakkı beraberlikti’

Süper Lig'in 33. haftasında A.Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemi bir fırsatı değerlendiremediklerini söyledi.

“Bizim için bir fırsat maçıydı. Hem alttaki rakiplerle puan farkını açmak hem de 5.'liği alabilmek için. Maalesef değerlendiremedik” diyen Ömer Erdoğan, kaçırdıkları gol fırsatlarının belirleyici olduğuna değindi.

İşte Ömer Erdoğan’ın açıklamaları:

“Maçtan önce zor bir maç olacağını, merkezi çok iyi kapatmamız gerektiğini biliyorduk. Biglia, Bertolacci, Casto gibi oyunculara zaman verdiğimizde sıkıntılar yaşayabileceğimizi söylemiştik. Maçın genelinde o bölgeyi iyi kapattık. Zaman zaman top Karagümrük'te oldu ama ilk yarı hiç pozisyon vermedik. Bizim de fazla pozisyonumuz yoktu. İkinci yarı ortada devam ederken kırılma anı Diouf'un karşı karşıya kaçırdığı pozisyon vardı, 1-0 öne geçebilirdik. Gol yedikten sonra yine Bopuendza ve Santos ile fırsatlar oldu, değerlendiremedik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Bugün maalesef mağlup olduk. Hemen Göztepe maçı hazırlıklarına başlayıp o maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyoruz.”

İlginizi Çekebilir David Sassarini: 'Şimdi NBA mantığına geçtik'

“HÜCUMA SAĞLIKLI ÇIKAMADIK”

“Rehavet olduğunu sanmıyorum. Ama Galatasaray maçı yüksek tempoda geçti. Oyuncuların ister istemez kısa zamanda toparlanması kolay değildi. Zaman zaman yorgunluklar ortaya çıktı. Oyuncular bu maçın ciddiyetini biliyorlardı. Kazandığımızda alttaki takımlarla puan farkını açıp 5.'liğe çıkma şansımız vardı. Rakip yabana atılacak bir rakip değildi. Kaliteli oyunculara sahip. İşin savunma kısmını iyi yaptık. Biraz öne bölgede rakibi karşılayıp kazandığımız toplarla hücum etmeye çalıştık ama topu kazandıktan sonra doğru tercihler yapmadık veya merkezde basit top kayıplarıyla hücuma sağlıklı çıkamadık.”