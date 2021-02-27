Ömer Erdoğan: Maçı çevireceğimizi inancımız hiç uzaklaşmadı

Süper Lig’in 27. hafta maçında evinde karşılaştığı Ankaragücü karşısında 1-0 geriye düşmelerine rağmen karşılaşmayı 4-1 kazanmayı başaran Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, golü yemelerine rağmen disiplinden kopmadan, aynı konsantrasyonla devam ettiklerini belirterek, “Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum. Top bizdeyken çok doğru işler yaptığımız bir maç oldu. Rakibi analiz ederken, özellikle hücum hattının çok etkili olduğunu analiz etmiştik. İki kenar oyuncusunun bek arası koşular yapıp pozisyon arayacaklarını biliyordum. Çalışmamıza rağmen öyle bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. Ama golü yiyene kadar rakibe pozisyon vermedik, tamamen oyun kontrolü bizdeydi. Golü yedikten sonra da disiplinden kopmadan, aynı konsantrasyonla devam ettik. Maçı çevireceğimizi inancımız hiç uzaklaşmadı. Nitekim oyunun kontrolünü elimize aldık ve 1-0'dan 4-1'e maçı çevirdik” şeklinde konuştu.

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“SÖZLEŞME UZATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

Erdoğan, Hatayspor ile 2 yıl daha sözleşme uzatması ile ilgili olarak ise “Benim içinde güzel bir hafta oldu. 2 gün önce kulübümle 2 yıl daha sözleşmemi uzattım. Gerçekten çok mutluyum. Geldiğim günden beri taraftarlar, yönetim, oyuncu grubum olsun bize yardımcı oldu. Evimizde gibi hissettik ve burayı çok sevdik. Burada hem bundan sonraki maçlarda başarılarımızın devamını getirir, hem de uzun vadede bu kulübü iyi yerlere getirmek nasip olur” diye konuştu.