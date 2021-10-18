Ömer Erdoğan: Oyuncularım çok güzel hikayeler yazıyor

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, kendi sahalarında oynadıkları maçlarda olduğu gibi bu maçta da baskılı oynamaya çalıştıklarını söyledi.

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Süper Lig’in 9. hafta maçında evinde karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, iyi bir rakibe karşı, zor bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Gaziantep son haftalarda çıkışta olan bir rakip. Rakibi analiz ederken özellikle ikinci bölgede top kazanıp, kazandığı toplarla Muhammet ile Maxim'le çabuk kontaktan çıkan bir oyun anlayışını sahip olduklarını analiz ettik. Biz içeride yine baskılı oynamaya çalıştık. Maçın ilk yarısında oyun kontrolü daha fazla bizde olan, pozisyonlara giren ve pozisyonları değerlendiremedik ama hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. İkinci yarı golü bulduktan sonra ikinci golü bulmak için devam ettik hücum oynamaya. İkinci golü bulduktan sonra fazla biraz geriye çekildik. Son dakikalarda golü bulduktan sonra sıkıntılı son bölüm yaşadık. Buradan oyuncu kardeşlerime ve kader arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel hikayeler yazıyorlar. Çok mutluyuz” dedi.