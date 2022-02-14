Ömer Erdoğan: Sıkıntılı süreçte bizim için önemli bir galibiyet oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve maçın zorluk derecesini bildiklerini ancak haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Süper Lig’in 25. hafta maçında evinde karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, maçın genelinde sahada ilk dakikadan itibaren çok organize futbol oynayan bir Hatayspor olduğunu belirterek, “Önemli bir dönemde önemli bir galibiyet. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Bugün maçın zorluk derecesini biliyorduk. Rakibimiz Göztepe son 5 maçta oynadığı futbolla ve aldığı 4 galibiyetle ve en son hafta içi oynadığı kupa maçında da ne kadar çıkışta olan bir takım olduğunu zaten biliyorduk. Önlemlerimizi alırken Göztepe'nin özellikle savunmadan çıkarken pas tercihinden ziyade 3. bölgeye Ndiaye oynayınca bugün de Di Santo'yu buluşturup hem ikinci topa çoğalıp, ikinci toplarla hücum yapmaya çalışan aynı zamanda da Halil gibi oyuncularını savunma arkası koşularla buluşturup pozisyon arayacaklarını biliyorduk. Analizlerimizde de antrenmanlarımızda da buna yönelik çalışmalarımızı yaptık. Maalesef tam çalıştığımız ve oyuncularımızı uyardığımız şekilde Halil'in savunma arkası koşusunu iyi savunamadık. Ama onun dışında maçın geneline bakınca ilk dakikadan itibaren çok domine futbol oynayan bir Hatayspor vardı. Haklı bir 2-0 skor elde ettik. Devamında üçü ve dördü de bulabilirdik. Devre arasında oyuncularımı 2-0'lık skorun tehlikeli olduğunu uyardım, hem de gol yediğiniz zaman saha içerisinde bir panik ortamı oluşuyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de son aldığımız mağlubiyetlerden herkesin üzerinde bir galibiyet baskısı ve ister istemez bir stres vardı. Ne kadar oyuncularımıza rahat oynamalarını söylesek de oyuncularım galip gelmeyi çok istiyordu” şeklinde konuştu.

“HAKLI BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Müsabakada skor 2-1 iken daha fazla gol bulabileceklerinin altını çizen Ömer Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

“10- 15 dakika sıkıntılı bir süreç yaşadık. Direkten dönen topu vardı Göztepe’nin. 1-2 tane de karambolden verdiğimiz pozisyonlar vardı ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hem savunma anlamında, hem hücum anlamında gerçekten çok doğru şeyleri yaptı oyuncularım. Çok önemli bir dönemde sorumluluk aldılar. Bugün de önemli bir galibiyet alıp biraz rahat bir nefes aldık. Önümüze daha iyi bakacağımız bir ortam oluştu. Çünkü maçtan önce söylediğim gibi bugün alacağımız 3 puan hem şu an bulunduğumuz konumu koruma anlamında önemli aynı zamanda alt gruptan biraz uzaklaşmamız gerekiyordu. Çünkü son haftalara girerken ister istemez çok farklı skorlar da oluşabilir ve hiç beklenmedik bir anda sıkıntılı bir sürece de girebilirdik. Onun için bugün 3 puanı alıp dediğim gibi önümüze daha rahat bir şekilde bakıp yine daha moralli, özgüvenli bir ortam oluşturmak istiyorduk. Bu galibiyetle de inşallah bunu elde ederiz. Tabi futbol bugün bu galibiyetin sevincini yaşayacağız. Yarından itibaren hafta sonu Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız.”