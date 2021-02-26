Ömer Erdoğan’dan iki yıllık imza

Can ÇAPAR | Atakaş Hatayspor yönetimi, teknik adam Ömer Erdoğan ve ekibi ile iki sezon daha devam etme kararı aldı. İmza törenine Onursal Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş, başkan vekili Aydın Toksöz, Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Özat, Sportif Direktör Fatih Kavlak, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve Yardımcı Antrenör Özhan Pulat katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Ömer Erdoğan, bordo beyazlı takımla devam edecek olmasından mutlu olduğunu belirtti.

“BURASI ÖZEL BİR KULÜP”

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’a geldiğimden beri kulüpte ve şehirde insanlar tarafından çok iyi karşılandım. Hatayspor’un teknik direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum. Bana güvendikleri için Onursal Başkanımız Doç. Dr. Sayın Lütfü Savaş’a ve tüm yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Bu takım için başarılı bir gelecek oluşturmaya çabalıyoruz. Kısa zamanda çok emek vererek ülke futbolunun en üst arenasında şehrimizin ve takımımızın ismini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ve futbolcularıma da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok kısa zamanda bana evimdeymişim gibi hissettiren taraftarlarımıza da minnettarım. Tüm konsantrasyonumuzla 2 yıl daha burada olacağımız için çok mutluyum. Bu şehri seviyorum. Burası özel bir kulüp. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu yeni sözleşme tüm camiamıza hayırlı olsun” dedi.

SAVAŞ: ÇOK MUTLUYUZ

Onursal Başkan Lütfü Savaş da yola devam kararıyla ilgili olarak; “Ömer Erdoğan ve ekibinden çok memnunuz. Bu yolda daha kat edeceğimiz çok kilometreler var. Bu nedenle Ömer hocamız ve ekibiyle 2 yıl daha sözleşme imzalandı. Hem camiamıza hem Ömer Erdoğan ekibine teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Atakaş Hatayspor’umuzu ligde iddialı duruma getiren ve bundan sonraki yıllarda da başarılı olacağına inandığımız bu ekiple yolumuza devam edeceğimiz için çok mutluyuz. Çalışmalar için tekrardan başarılar diliyorum. En kötü günümüz bugünkü gibi olsun” dedi.