Ömer Erdoğan’ın Kayserispor anlaşması iptal oldu

Önceki günlerde Kayserispor ile el sıkışan teknik direktör Ömer Erdoğan, kulübün transfer yapma durumuyla ilgili yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı olarak anlaşmanın gerçekleşmediğini duyurdu

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Hatayspor ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Kayserispor’un gündemine gelen ve 5 Haziran’da sarı kırmızılı kulüple anlaşma sağlayan teknik direktör Ömer Erdoğan, transfer tahtasındaki sorunlar nedeniyle imzaların atılamadığını açıkladı.

‘BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE…’

Genç teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanımefendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Kayserispor taraftarlarına da teşekkür eden Ömer Erdoğan, “Kayserispor kulübü ile ismimin geçtiği andan itibaren bana gerek sosyal medyadan gerek ise mesajlarıyla sevgi ve desteklerini gösteren Kayserispor taraftarına teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Gelecek sezonda Kayserispor kulübüne gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Kayserispor Kulübü 5 Haziran’da Ömer Erdoğan için ‘Hoş geldin’ paylaşımı yapmıştı.

BERNA GÖZBAŞI: İMZA AŞAMASINA GEÇEMEDİK

Anlaşmanın iptal olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da şu ifadeleri kullandı:

”Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik. Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz.”