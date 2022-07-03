Ömer Toprak: Türkiye’ye gelmemin zamanı şimdiymiş

Antalyaspor'un yeni transferi Ömer Toprak, Türkiye'ye transferi ve yeni takımıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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Fraport TAV Antalyaspor’un Almanya 2’nci Lig ekiplerinden Werder Bremen’den kadrosuna dahil ettiği deneyimli defans oyuncusu Ömer Toprak (32), Antalyaspor’un yeni bir macera olduğunu, kendisini ispatlamak istediğini söyledi.

Geçen sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar bu doğrultuda kadrosuna İstanbulspor’dan kaleci Alperen Uysal, Göztepe’den Soner Aydoğdu ve Almanya 2’nci Lig ekiplerinden Werder Bremen’den ayrılan Ömer Toprak’ı kadrosuna dahil etti. 27 kez A Milli takımın formasını terleten Ömer Toprak açıklamalarda bulundu.

‘HEYECANLIYIM’

Antalyaspor’un bu sezonki 3’üncü transferi olan tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak, takıma dahil olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Ömer Toprak, Aldığım kararın doğru olduğunu bir kez daha gördüm. Futbol sorumlusu Nuri Şahin ile 4’üncü kez aynı takımda buluştuk. 3 kez oyuncu olarak, bu kez hoca ile oyuncu olarak bir aradayız. Heyecanlıyım, ilk defa Almanya dışına çıktım ve kendi ülkemde futbol oynayacağım” dedi.

‘ANTALYASPOR BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI’

Çok sayıda transfer teklifi almasına rağmen kararını Antalyaspor için verdiğini kaydeden Toprak, Türkiye’de ‘4 Büyükler’ olarak tabir edilen takımlardan da teklif aldığını, ancak bunların geçmişte kaldığını söyledi. Toprak, “Antalyaspor profesyonel bir kulüp, geçen sezon büyük çıkış yakaladı. Futbol sorumlumuz Nuri Şahin’i de tanıdığım için ve baya bir ısrar olduğu için buraya geldim. 15 senedir futbolun içerisindeyim. İster istemez teklifler geldi. 27 kez milli takım formasını giymişim. 39 kez Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkmışım. Teklifler oluyor. Türkiye’ye gelmemin zamanı şimdiymiş. Açıkçası Antalyaspor’un bir parçası olduğum için mutluyum” diye konuştu.

‘BENİM İÇİN YENİ BİR MACERA’

Antalyaspor’un geçen sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakaladığını belirten Ömer Toprak, “Uzun bir yenilmezlik serileri oldu. Ben de elimden geleni vereceğim ve Antalyaspor’u hak ettiği yere getirmek için çalışacağız. Benim için yeni bir macera. Kendimi ispatlamak istiyorum. Tecrübemi de kulübe yansıtmak istiyorum” dedi.

ÖMER TOPRAK KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya’da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti. Kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı. Ömer Toprak, bu sezon Werder Bremen formasıyla 21 maça çıkarken 1 gol kaydetti. A Milli takım forması altında 27 maça çıkan Toprak, 2 kez gol atma başarısı yakaladı.