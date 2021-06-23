Önce kriz ve isyan sonra mutlu son

2020-21 sezonuna damga vuran Beşiktaş'ta bu başarıda büyük pay sahibi olan Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarda 24 saat içinde büyük hareketliliğe imza attı. 21 Haziran gecesinde ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in kamuoyuna Sergen Yalçın'ın “Yoruldum artık, Beşiktaş'ta devam etmeyeceğim” sözleri bomba gibi düştü. Dün sabahın ilk saatlerinde Yalçın'ın görevi bırakacağı yönünde izlenimler güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Başarılı teknik adam, kendisine karşı samimiyetsiz davranıldığını ve ilgisizlikten dolayı şikayetçi olduğunu belirtip çalışmayacağını iletti. Başkan Çebi, Sergen Yalçın'ı arayıp Emre Kocadağ'ın evine davet etti. Dev zirvede başarılı hocanın talepleri kabul edildi ve “Yola devam” kararı çıktı. İşte başından beri Sergen Yalçın ve yönetim arasında yaşanan siyah-beyaz film hikayesi:

YÖNETİCİLER SIRTINI DÖNDÜ

19 MAYIS'TA Vodafone Park'ta yapılan şampiyonluk kutlamasında Sergen Yalçın ile bazı yöneticiler arasındaki gerginliğin fitili ateşlendi. İsmi anons edildiğinde sahneye doğru ilerleyen Yalçın, Başkan Çebi'yle tokalaştıktan sonra Erdal Torunoğulları ile Mesut Urgancılar'ın sırtını dönmesi objektiflere yansımıştı. Bu durumdan dolayı bir hayli kırılan Yalçın, toplu çekilen fotoğrafta arka sıralara geçti. Çifte kupalı sezonun stresi ve seromonide yaşadıklarıyla incinen başarılı teknik adam, soluğu Alaçatı'da aldı.

İlginizi Çekebilir Sergen Yalçın hakkında son karar verildi! Emre Kocadağ açıkladı...

ÇEBİ SUSTU, KOCADAĞ KONUŞTU

YENİ sözleşme konusu gündeme getirildi ve tatilde olan Sergen Yalçın ile görüşmeler dolaylı yoldan başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, muzakereler için Asbaşkan Emre Kocadağ'ı görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın yakın çevresine Çebi'nin bu yaklaşımından ötürü rahatsızlığını dile getirdi. Her ne kadar Kocadağ ile yakın arkadaş olan Yalçın, 1 yıllık sözleşme talebini ortaya attı. 48 yaşındaki teknik adam, kamuoyunda gündemden düşmeyen “Yüksek ücret istiyor” algılarının aksine gönül kırgınlığı yaşadığını Kocadağ'a iletti.

TRANSFER YETKİSİNİ ALIP ANLAŞTI

VE 21 Haziran gecesi dev bir restleşme yaşandı, Sergen Yalçın “Ben yokum” dedi. Başkan Çebi, yıllık 25 milyon TL'ye kadar çıkabileceklerini iletti. Başarılı teknik adam, “Benim meselem para değil” diyerek tavrını ortaya koydu. Başkan Çebi, son kez Yalçın'la bir araya geldi. 48 yaşındaki teknik adam, yapılacak transferlerde tam yetki istedi. Kadroyu oluşturmayı da kendi ekibiyle yapmak isteyen Yalçın'ın bu isteği kabul gördü ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi çözüldü.