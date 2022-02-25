Önder Karaveli 11’ini arıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Sivasspor maçı öncesi kararsız.

Ali AYDIN

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Süper Lig’de 7 maçlık yenilmezlik serisi (3 galibiyet-4 beraberlik) yakalayan Beşiktaş'ta gözler Sivasspor deplasmanına çevrildi.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Önder Karaveli, zorlu karşılaşma öncesi kadroda birtakım değişiklikler planlıyor. Sakatlığı geçen Rosier'i sağ bekte Kerem'in yerine oynatacak Karaveli, hücumda ise karar aşamasında. Altay maçında performansıyla beğenilen Kenan'ın yeniden sol kanatta ilk 11'de olması bekleniyor. 10 numarada Teixeira ve sağda ise Ghezzal'in yeri garanti.

Karaveli, santrfor pozisyonunda cezası biten Batshuayi ile Güven arasında seçim yapacak. Performansıyla eleştirilen Batshuayi'nin ilk 11 için yine de bir adım önde olduğu belirtiliyor.