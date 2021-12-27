Önder Karaveli: Beşiktaş için yeterli değil

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor yenilgisinin ardından siyah-beyazlıların oynadığı oyunu eleştirdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik sorumlu Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İki takımda da yorgunluk olduğunu belirten Karaveli, “Konyaspor’u kutlarım. Genele bakarsak, kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor’a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Rakibin bulduğu kadar pozisyon biz de bulduk ama Beşiktaş’ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Bundan daha fazla pozisyon bulmalıyız. Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca, oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor” dedi.

“BEŞİKTAŞ DAHA GÜÇLÜ OYNAMALI”

Son vuruşlarda başarılı olamadıklarını ifade eden Önder Karaveli, “Rakip bize çok tehlike yaratmadı. Cılız pozisyonları vardı. 90’da ön tarafta bitiremediğimiz bir atak, kalabalık olmamıza rağmen bize gol olarak döndü. Serdar Saatçi için en doğru zamanı düşünüyoruz. Tabii ki o da sahada olacak. Savunma açısından da olumsuz bir oyun yoktu. Daha organize ataklar yapıp, son vuruşlarda başarılı olsaydık, kazanabilirdik. Ancak bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Beşiktaş çok daha güçlü oyunlar oynamalı” şeklinde konuştu.

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