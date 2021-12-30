Önder Karaveli: Beşiktaş taraftarı onları sevenleri sever

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay maçı sonrasında konuştu. Karaveli, gol gelmeyince savunmanın sertleştiğini belirtti. Beşiktaş'ın teknik patronu, 5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor ile oynayacakları maç için de açıklama yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay’ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş’ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Karaveli, maç değerlenmesi yapıp ardından Süper Kupa ve siyah-beyazlı takımdaki geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı;

“ZORLANAN RAKİPLERİMİZİ GÖRDÜK”

“Sadece son şampiyon değil, kupa şampiyonuyuz. Zor geçeceğini biliyorduk. Hiçbir maç kolay geçmiyor zaten. 3 gündür sürpriz sonuçlar gördük, çok zorlanan rakiplerimizi gördük. Bugünün kolay olmayacağını biliyorduk ama bugünü kolaylaştıracak şey, ilk golü atmaktı. İlk gol, ilk devre gelmeyince savunma sertleşti. Sonucuna baktığımızda, bugün takımımız 26. resmi maçını oynadı. Bütün bunlara rağmen, sonucunda maçı kazanmak, kupada bir üst tura yükselmek bizim için güzeldi.”

“BEŞİKTAŞ TARAFTARI ONLARI SEVENLERİ SEVER”

“Beşiktaş taraftarı vazgeçmeyenleri hep sever. Bizim de amacımız vazgeçmeyen bir Beşiktaş görüntüsü sergilemek. Ayrıca Beşiktaş taraftarı onları sevenleri sever.”

5 OCAK’TAKİ SÜPER KUPA MAÇI

“Kısa zamanda böyle bir maçta, Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın başında olmak benim için çok güzel olacak. O gün, bu kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum. Benimle, bensiz… Biz de bunun bir parçası olabilirsek, ne mutlu bize.”

“BENİM DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY…”

“Geldiğim günden beri oynayacağımız maçlara odaklanıyorum, sonrasına bakmıyorum. Pozisyonumun ne olacağına da bakmadım. Sadece iyi temsile odaklandım. Bundan sonrası da benim için aynı şekilde devam ediyor. Benim düşündüğüm tek şey, Beşiktaş'ın iyi bir parçası olabilmek.”