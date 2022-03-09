Önder Karaveli, Beşiktaş’taki kredisini tüketti!

Beşiktaş'ın yeni umudu Teknik Direktör Önder Karaveli tartışılır hale geldi. Siyah-beyazlılar kazanabileceği pek çok maçta puan kaybedince Karaveli’nin tercihleri konuşulur oldu. Bireysel hatalara çözüm bulunmaması ve oyun içi hamlelerin olumlu sonuç vermemesi de eksi hanesinde...

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş, Başakşehir beraberliği sonrası Süper Lig'de 7'nci sıraya geriledi, ilk iki yani Şampiyonlar Ligi yarışında ağır yara aldı. Siyah-beyazlılar üstün gözüktüğü bir maçtan daha 3 puanla ayrılamazken Sergen Yalçın sonrası ‘yeni umut' olarak göreve getirilen Önder Karaveli, kredisini tüketti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin desteğine rağmen yeni sezonda Karaveli'nin A Takım'da kalma ihtimali de neredeyse tükendi. İşte üç ana eleştiri:

BERABERLİKLERE ABONE

Karaveli yönetiminde 17 resmi maça çıkan Beşiktaş, beraberliklere abone oldu. Ligdeki 13 maçın 6'sı berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası'nda oynanan üç maçın biri ve Süper Kupa karşılaşması eşitlikle sona erdi; siyah-beyazlılar penaltılarla bir kupa kazanıp bir kez de tur geçti. Beraberlik oranı yüzde 47…

BİREYSEL HATALAR YAKIYOR

Siyah-beyazlılar sadece hücumdaki sakarlıklarla mutlak gollerden olmuyor, savunma oyuncuları da sürekli basit hatalara imza atıyor. Başakşehir maçında rakibe çok üstünken basit hatalar iki gole mal oldu. Yeni Malatya, Rize ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da defans oyuncuları rakibe hediyeler verdi.

MÜDAHALELERİ SONUÇSUZ

Önder Karaveli'nin oyuna müdahaleleri sonuç vermiyor. Başakşehir maçında ilk yarının son anlarında Karaveli'nin oyuncu değişikliği yapmayıp takımının bir kişi eksik oynamasını tercih etmesi yenen ikinci golü getirdi. Genç hocanın döneminde ligde yedeklerden gelen oyuncular sadece 1 gol atabildi. Bu durum da camiada eleştiriliyor.

Haber: Aykut Coşkun

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