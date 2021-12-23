Önder Karaveli: Çok düşünüyorum, çok düşüneceğim

Teknik direktör arayan Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Önder Karaveli, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sonrasında siyah-beyazlıların başına geçen Önder Karaveli çıktığı 3 maçta 7 puan toplamayı başardı. Karaveli, siyah-beyazlıların teknik direktör aradığı dönemde Beşiktaş’ı yeniden ayağa kaldırırken taraftarın da büyük desteğini aldı.

Maçın bitimiyle taraftarların tezahüratında duygu anlar yaşayan Karaveli, o anları “Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi, beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı geldi…” ifadeleriyle anlattı. Önder Karaveli’nin maça dair ifadeleri de şöyle;

“ERSİN HER ZAMAN BU KADAR İYİ OLAMAYABİLİR”

“Zor bir gün oldu. Göztepe’nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun paralel olmadığını düşünüyorduk. Beklediğimiz de oldu. Bizi hataya zorladılar. Ben 3 maçtır takımla beraberim, 3 maçtır da ilk golü biz yiyoruz. Çok çalıştığımız durumlar olmasına rağmen yine geride başladık. Yalnız, Beşiktaş’a ait vazgeçmeyen karakterini yeniden yakalamaya başladık. Ersin bizi oyunda tuttu. İkinci yarıda oyuncu değişikliği değil, formasyon değişikliğiyle başladık. Pjanic yalnız kalıyordu, Josef’i onun yanına getirdik. Topa daha fazla sahip olmaya başlayınca üstünlük bize geçti. İkinci gol de zamanlama açısından güzel geldi. Eksik kalmak zorladı. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarının toplamı kadar pozisyon verdik. Daha dikkatli olmalıyız, Ersin her zaman bu kadar iyi olamayabilir.”

“TAKIM SAVUNMASINI GÖZDEN GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR”

“Düşünüyorum, çok düşünüyorum, çok düşüneceğim. Sağ bekle ilgili bir planımız var, zaten vardı. Umut bu bölgede oynamış bir oyuncu, onunla daha önce konuşmuştum. Ters ayaklı olmasına rağmen oynaması avantaj. Bunu değerlendireceğiz. Atiba da sağ bekte oynamış bir oyuncu. Savunmada zaman zaman hatalar oluyor ama ben bugün savunmacıların performanslarının iyi olduğunu düşünüyorum. Daha dikkatli olacağız, daha iyi çalışacağız. Takım savunmasını gözden geçirmemiz gerekiyor.”

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