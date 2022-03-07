Önder Karaveli: Golü yediğimizde 4 savunmacı vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Beraberlik sonrası konuşan Önder Karaveli “Çalışmaya başladıktan sonra bu senaryoyu defalarca kez yaşadık. Oyunu kazandık ama maçı kazanamadık. Çok fazla pozisyon olmasa da taktik açıdan zengin bir maçtı. Bence oyundaki hakimiyetimizden, performanstan memnunum. Golü atamamak yine problem oldu. Rakip ilk geldiği pozisyonda golü buldu. Bu oyuncuları ister istemez düşürdü. Vazgeçmediler. Son saniyelerde bir gol yedik ve 2-1 geriye düştük. Yükü ağırlaştırdı bu. Oyuncular reaksiyon gösterdi. Golü erken bulduk. Ardından az pozisyon bulabildik. Orta saha mücadelesine dönüştü” dedi.

’20 SANİYE VARDI DEVRENİN BİTİMİNE’

Welinton’un ilk yarı sonuna doğru sakatlanmasının ardından Necip Uysal’ın oyuna alınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Önder Karaveli “Welinton sakatlandı, Necip’i kenara getirdik. 20 saniye vardı devrenin bitimine. Hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik. Riskli görünebilir ama o anın doğrusuydu. Golü yediğimizde 4 savunmacımız vardı orada” ifadelerini kullandı.

‘OYUNDAN ÇIKMA TALEBİ ONDAN GELDİ’

Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan Önder karaveli “Güven ve Alex’i yorgunluk, sakatlık riskleri nedeniyle çıkardık. Alex, bugün çok iyi oynadı. Oyundan çıkma talebi ondan geldi. Biz biraz daha tutabilir miyiz dedik ama çok yoruldu. Bazı şeylerin aksamasına neden oluyordu. Sakatlık riski var. Güven zaman zaman etkiliydi. Onun da devre arasında sakatlığını söyledi doktorlar. İyi giderken sakatlıktan ötürü kaybetmek istemedik. Bu riski almayarak değişiklik yaptık” dedi.

‘OYUNCULAR VAZGEÇMEDİ’

Galatasaray derbisi öncesi sakat oyuncularla ilgili açıklama yapan Önder Karaveli “Doktorlarımızla konuşuyoruz, onlar da uğraşıyorlar. İçlerinden dönebilecekler vardı. Mevcut isimlerden Welinton dışında sakatlıktan ötürü eksik olmadı. Bir kere bile eksik oyunculardan bahsettim. Ben bugün oyundan, vazgeçmemekten memnunum. Bugün oyuncular oyundan vazgeçmedi, oyuncular da takımını desteklemekten vazgeçmedi” dedi.

‘UMARIM DERBİDE KAZANIRIZ’

Gelecek hafta pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili de konuşan Önder Karaveli “Galibiyet sıralamadaki yerimizi değiştirecekti ama olmadı. Umarım gelecek hafta kazanırız” ifadelerini kullandı.