Önder Karaveli: Kaçırdığı pozisyonları gol yapsa…

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş’ta teknik direktör Önder Karaveli Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, “Biz buna benzer maçları çok oynadık. Kendi olduğum 15 maçta buna benzer şeyler yaşadık. Berabere biten maçlarda hemen hepsinde oyununun kontrolü bizdeydi. Ama sonuçlandırma sorunlarından dolayı, bazen de bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden kazanamadığımız maçlardı. Bugün de buna benzer senaryo oldu” dedi.

‘ATSA BİZİM İÇİN ÇOK DAHA İYİ OLACAKTI’

Karaveli, Batshuayi’nin kaçırdığı pozisyonlar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Fazlaca yük onun üzerine gidiyor. Başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor. Bugün bir gol attı ama kaçırdığı bazı pozisyonları gol yapsa onun ve bizim için çok daha iyi olacaktı” ifadelerini kullandı.

‘HER MAÇTAN ÖNCE PLANDA EMİRHAN VAR’

Takımın genç oyuncularına da değinen tecrübeli teknik adam, “Emirhan, önceki maçlarda da fazla kullanamadık. Sadece Emirhan’ı değil, hepsini görmek istiyorum. Hafta içi yaşanan antrenmanlar, maçlara göre yapılan planlar, maçlara göre yapılan değişikliklerden dolayı fazla kullanamadık. Aslında her maçtan önce planda Emirhan var. Bir türlü fırsat veremedik. Onunla ilgili düşüncelerimiz değişmedi” şeklinde konuştu.

Önder Karaveli ayrıca, “Galatasaray maçından sonra da söylemiştim, isabetli tek şutla bitirdik. Bugün de bu şutlar var ama kalecinin olduğu yere gitti. Dikkat eksikliği, bazen belki doğru vuruşu tercih etmemek, sahada konumlanamamakla açıklanabilir. Bugünkü oyun seyredenleri memnun etmiştir. Sadece kazanılmadı, bu da Beşiktaş’ta iyi bir şey değil. 7 maçta berabere kaldık. Hepsinde kazanmaya yakındık, kazanmamız gereken maçlardı” diyerek sözlerini noktaladı.