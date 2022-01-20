Önder Karaveli kasayı da doldurdu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli, maliyetinin 85 katını kazandırdı, Beşiktaş'a çifte sevinç yaşattı.

Ali AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, Önder Karaveli döneminde dokuz resmi maça çıktı; bunlarda altı galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi yaşadı; bir Süper Kupa kazandı. Kasaya, toplam 25 milyon TL'yi aşkın para girdi.

Süper Lig'deki dört galibiyet ve iki beraberliğin getirisi 10 milyon TL oldu. Yükselen kur ve yayın payındaki azalmayla bu sezon ligdeki bir galibiyete 2 milyon TL, beraberliğe ise yarısı performans primi olarak ödeniyor. Katar'ın davetlisi olarak Doha'da oynanan Süper Kupa'daki şampiyonluk ile de 1 milyon Euro yani yaklaşık 15.4 milyon TL kazanıldı. Türkiye Kupası 5. turunun geçilmesiyle ise yaklaşık 300 bin TL'lik prim hak edildi.

Önder Karaveli'nin yeni sözleşmesinin değeri açıklanmadı ancak 6 ay için genç çalıştırıcıyla 300 bin TL'ye anlaşıldığı vurgulanıyor. Bu da Önder Karaveli'nin, yaklaşık bir ayda kulübe, maliyetinin yaklaşık 85 katını kazandırdığını gösteriyor.

CEYHUN KAZANCI: DENEMELER SÜRECEK

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son dönemde sosyal medyada sık sık Beşiktaş'a transfer olduğuna dair haberler çıkan genç yeteneklerle ilgili SÖZCÜ'ye konuştu. Kazancı, şunları söyledi:

“Beşiktaş, resmen duyurmamışsa, bir anlaşma olmamış demektir. Bazı genç oyuncuları deniyoruz. Mesela Livan Burcu'yu denedik. Oyuncu iyi ama karar vermedik henüz. Denemeler sürecek.”