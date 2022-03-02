Önder Karaveli: Topu içeriye atamama sorunumuz devam etti

Vodafone Park'ta Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Kayserispor’a 2-1 mağlup olan ve Türkiye Kupasına veda eden Beşiktaş’ta teknik direktör Önder Karaveli maçın ardından konuştu. Önder Karaveli yaptığı açıklamada, “Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. Oyunun bölüm bölüm iyi olduğunu söyleyebilirim. Bizim bu sezon topu içeriye atamama sorunumuz bu maçta da devam etti” dedi.

‘İLK POZİSYONDA GOLÜ YEDİK’

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Karaveli, “İlk yarının son 15-20 dakikası, ikinci yarının da gole kadar bölümü çok pozisyon bulduk. İkinci yarıdaki ilk pozisyonda golü yedik. Çok üzgünüm. Fazla da söyleyebilecek bir şey yok. Kendi performansımı değerlendirmeyeyim, zaten değerlendirenler var. Takımla ilgili değerlendirme isterseniz yapabilirim” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, “Hakem kararları ile ilgili konuşmamaya devam edeceğim. Welinton’un pozisyonunda da yanlıştan döndüler. Diğer pozisyonlarla ilgili yorumum yok. Oyunun içindeki pozisyonlarla ilgili konuşmak istiyorum. Oyunu öne taşıdık, gol öncesi pozisyon yakaladık, baskı kurduk. Bu mağlubiyet için çok üzgünüm” diyerek sözlerini noktaladı.