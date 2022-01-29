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Önder Karaveli’den hatıra fotoğrafı

Lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, antrenman öncesi basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında yer aldı.

Yayınlanma: 15:00 - 29 Ocak 2022 Güncellenme:
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Önder Karaveli’den hatıra fotoğrafı

Beşiktaş’ın Antalya’da yaptığı kamp devam ederken sabah saatlerinde yapılacak antrenman öncesinde Önder Karaveli basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenman öncesinde sahaya gelen teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, hazırlıklarını yaptıkları esnada saha kenarında yer alan basın mensupları hatıra fotoğrafı çekimine hazırlandı. Bu esnada, fotoğrafa davet edilen Önder Karaveli ve yardımcıları gruba dahil oldu.

Hatıra fotoğrafı için gazetecilerin teklifini geri çevirmeyen Önder Karaveli ve yardımcıları, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Antalya kampında hatıra fotoğrafı karesinde bulundu.

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