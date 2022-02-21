Önder Karaveli’nin isyanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Şenol Güneş ve taraftara sitem etti.

Ali AYDIN

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-0 kazanılan Altay maçının ardından yaptığı açıklamalarla siyah-beyazlı camianın gündemine oturdu.

Deneyimli hoca, Şenol Güneş'in kendisi ile ilgili, “Altyapı antrenörü” şeklindeki sözlerine, “22 yıldır gençler için çalışan, onlar için emek harcayan, hayatını onlara adamış bir altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Bana kimse bir teklifte bulunmadı, onun için altyapıdaydım” şeklinde yanıt verirken; taraftarların yorumlarına da şöyle sitem etti:

“Beni birçok konuda, oynanan oyunlar, kazanılamayan maçlar nedeniyle eleştirebilirler. Ama 14 maçta bir tek Konya'da kaybettik. Beni yerden yere de vurabilirsiniz. Ama genç oyuncular konusunda eleştirirken, bir nefes alıp eleştirin. Bu çocukları korumak istiyorum. Ne zaman olmaları gerekiyorsa o zaman oyunda olacaklar. Beşiktaş'ın gençleri artmaya devam edecektir.”

SERGEN YALÇIN’DAN İYİ

Sergen Yalçın yönetiminde ligde 15 maçta 6'şar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan toplayabilen Beşiktaş, puan ortalamasında 1.4'te kaldı. Önder Karaveli ile 11 karşılaşmada bir kez mağlup olan Beşiktaş, 5'er galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde edip puan ortalamasını 1.8'e çıkardı.