Online genel kurul sonrası sert sözler! Başkan Burak Elmas’a tepki…

Galatasaray'da online olarak gerçekleştirilen genel kurulda bir üyenin söz alarak kullandığı kelimeler kriz yarattı. Süleyman Öztürk için kullanılan ifadeler sonrası oğlu Metin Öztürk, Başkan Burak Elmas'a tepki gösterdi.

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Galatasaray yönetimi, genel kurul üyeleriyle çevrimiçi ortamda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Karşılıklı istişareler yapılırken, 13297 sicil numaralı üyenin söz almasıyla büyük tatsızlık yaşandı. Söz alan üye Burak Elmas’a Metin Öztürk’ü sözde şikayet ederek, “Başkanım düdükçü Süleyman’ın oğlu, kapıcının oğlu altını oyuyor” dedi. Toplantı buz keserken Burak Elmas da zor durumda kaldı.

METİN ÖZTÜRK’TEN ÇOK SERT TEPKİ

Galatasaray’da divan kurulu üyesi olan Metin Öztürk ise bir mesaj yayınlayarak, “30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk’ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkan ile yönetimini kınıyorum. @burakelmas_tr @remzisanver” dedi.