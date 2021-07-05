Onyekuru Kartal’a Ghezzal Cimbom’a! Ezeli rakipler arasında çılgın değişim…

TRANSFER sezonunun ilk bombası Galatasaray ile Beşiktaş arasında patlayabilir. İki ezeli rakip arasında çılgınlık seviyesinde bir yıldız değişimi yaşanabilir. Cimbom, siyah-beyazlıları geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Rachid Ghezzal'ı bitirmeye çok yaklaştı. Beşiktaş'ın işi ağırdan almasını fırsat bilen sarı-kırmızılı profesyoneller, yıldız futbolcuya istediği zamlı ücreti vereceğini iletti. Ayrıca kulübü Leicester City ile de pazarlıklar sürüyor. İngilizlerin 6.5 milyon Euro'ya kadar indiği gelen bilgiler arasında.

MENAJERİ AÇIKLADI

BEŞİKTAŞ'IN bu çalıma yanıtı Henry Onyekuru ile olacak gibi… Nijeryalı, Galatasaray'da geçirdiği üç kiralık dönemin ardından şu an askıda. Cimbom, 16 Haziran'a

kadar geçerli olan 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanamamıştı. Kartal da Sergen Yalçın'ın istediği kanat forvet transferi için Onyekuru'ya kanca attı. Oyuncunun menajeri William D'Avilla, Fenerbahçe ile de görüştüklerini ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi farkıyla bir adım önde olduğunu açıkladı.

SON SÖZ BAŞKAN BURAK ELMAS’TA

GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, Rachid Ghezzal transferine henüz onay vermedi. Transfer komitesinin anlaştığı Cezayirli yıldızın yüksek maliyetini düşünen Elmas, önce kadroda düşünülmeyen bazı oyuncuların kontratından çıkılmasını istiyor.

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KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

BEŞİKTAŞ, bonservis hakkını yıldız forvet transferinden yana kullanmak istiyor; bu yüzden Monaco ile görüşmeler kiralama üzerinden sürüyor. Bu pazarlıklarda menajer D'Avilla da devrede. Onyekuru'nun Monaco ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.