Onyekuru’dan Mostafa Mohamed’e: Çayını iç keyfine bak

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray karlı hava ve oldukça kötü oynanan bir zeminde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etmeyi başararak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

İlk yarıda 1-0 öne geçen ve ardından beraberlik golünü kalesinde gören sarı kırmızılı takımda Onyekuru’nun son dakikada kazandırdığı penaltı 3 puanı getirdi.

Galatasaray’a ara transfer döneminde gelen Mostafa Mohamed ve Onyekuru ikilisinin çabasıyla 3 puanı söküp alan Galatasaray’da maç sonu keyifler yerindeydi.

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MOHAMED’İN PENALTIYI ATMASI İÇİN TÜM İMKANLARI SAĞLADI

Sarı kırmızılı takıma tekrar dönen ve ilk 3 maçında skora müthiş bir katkı veren Onyekuru bu hafta da aldırdığı penaltı sonrası takım arkadaşı Mostafa Mohamed’e takıldı.

Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul’un müdahalesiyle yerde kalıp penaltı alan Onyekuru atışı Mohamed’e bırakmıştı. Kötü zemin nedeniyle penaltı noktasını da eliyle temizleyen Onyekuru arkadaşının golü atması için tüm imkanları sağladı.

Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Onyekuru ü3ç fotoğrafla, Mostafa Mohamed’le galibiyeti kutladı.

“1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim… Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak” yazdı.

Penaltıyı aldım,sahayı temizledim,seninle sevindim…

Daha senin için ne yapabilirim

Mostafa abiii,çayını iç ve keyfine bak…. pic.twitter.com/YSbnwLH3RZ — Henry Onyekuru (@henryconyekuru) February 14, 2021

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.