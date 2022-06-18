Onyekuru’nun menajeri açıkladı: İstanbul’dan bir takım…

Olympiakos’un elden çıkarmak istediği Onyekuru’nun Beşiktaş'a kiralanması artık an meselesi. Nijeryalı da yeniden İstanbul’da oynamayı istiyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Transfer kulislerindeki dedikodularla başlayan ancak artık ciddiye binen Henry Onyekuru-Beşiktaş flörtünde son nokta koyulmak üzere. Siyah-beyazlılar, Türkiye'nin Galatasaray'daki üç ayrı kiralık döneminden hatırladığı, Everton ve Monaco formaları giyen, son olarak Olympiakos'ta oynayan Nijeryalı kanat oyuncusunun transferinde son aşamaya geldi. Yunanistan'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu, Beşiktaş'a ‘evet' dedi, Olympiakos ile küçük pürüzler kaldı.

ONYEKURU ARTIK İSTİKRAR İSTİYOR

Pürüzlerin nedeni, Pire ekibinin Onyekuru'yu bonservisiyle göndermek ya da satın alma zorunluluğu ile kiraya vermek istemesi. Beşiktaş ise bir yıllık kiralamanın yanında kontrata isteğe bağlı satın alma opsiyonu koydurmanın peşinde. Yunanistan'da aradığı mutluluğu bulamayan 25 yaşındaki Nijeryalı da artık her sene farklı bir takımda oynamaktan sıkıldı ve uzun süreli bir kontrat istiyor. Beşiktaş yönetimi, hafta başına kadar ön protokol yapmanın peşinde…

MENAJERİ AÇIKLADI

Onyekuru’nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. D'Avila, “Onyekuru için bir İstanbul'dan bir de dışarıdan bir kulüple görüşüyorum. Onyekuru, İstanbul'a dönmek istiyor. İlerleyen zamanda kendisini nerede izleyeceğimiz netleşecek” dedi.

ASLAN EZELİ RAKİPLERİ BESLİYOR!

Yolu Galatasaray'dan geçen pek çok önemli futbolcu son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Gedson Fernandes geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlılarla anlaştı; şimdi sırada Onyekuru var. Fenerbahçe ise son senelerde, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Serdar Aziz'den sonra Bruma'yı da renklerine kattı.

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