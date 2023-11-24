Oosterwolde, İsmail Kartal’ın güvenini boşa çıkarmadı
Fenerbahçe'nin sol beki Oosterwolde, stoper pozisyonunda sergilediği performansla takımının vazgeçilmezi haline geldi.
Fenerbahçe’de stoperler Peres, Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası imdada yetişen isim Oosterwolde oldu.
Asıl bölgesi sol bek olan Hollandalı oyuncu, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkarmadı.
Sezon başındaki Twente maçında da stoper oynayan Oosterwolde'nin bu bölgede şans bulduğu 5 sınavda Kanarya 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken 5 gol yedi ama Kartal bu futbolcudan vazgeçmedi.
Karagümrük ve Nordsjaelland maçlarında Oosterwolde stoper oynayacak.