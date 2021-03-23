Orkun Kökçü: Kalbimin yarısı hep Türkiye’de

Alt yaş milli takımlarda Hollanda adına görev yapan, A Milli seviyesinde ise Türkiye’yi seçen Orkun Kökçü, ‘Portakallar’a karşı ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Şenol Güneş’in görev vermesi halinde 17, 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında formasını terlettiği Hollanda’ya karşı ilk kez Türkiye adına oynayacak olan Orkun Kökçü, BBC Türkçe’ye duygularını anlattı.

Orkun Kökçü, çocukluğundan bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymeyi hayal ettiğini belirterek “Ben hiç kimseyi memnun etmek için bir seçim yapmadım. Hollanda’da doğup büyüsem de kalbimin yarısı hep Türkiye’de. Kendim için, çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için bunu yaptım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Takımı’nı seçmesinin ardından kendisi hakkında ırkçılık boyutuna ulaşan eleştirilere üzüldüğünü belirten Orkun Kökçü, buna anlam veremediğini söyledi. Genç futbolcu, olumsuz eleştirilere bakmadan, sahada Türkiye için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da belirtti. Orkun Kökçü, şimdiye kadar Türkiye U21 ve A Milli Futbol Takımı formalarını 2’şer kez terletti. Gol katkısı yapamadı.

Türkiye’yi seçmesi Hollanda’da olay olmuştu

Orkun Kökçü, alt yaş gruplarında kaptanlığa kadar yükseldiği Hollanda Milli Takımı yerine Türkiye’yi tercih etmesini Aralık 2019’da şu sözlerle duyurmuştu:

“Ailem bile ‘Hollanda'yı seçmelisin' dedi. Zor bir karar oldu. Babamın da canı sıkılmıştı. Hızlıca bir karar vermem gerekiyordu. Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum ve Hollanda'dan daha fazla şans bulacağımı düşünüyorum. Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında kaptanlık da yaptım. Ama şimdi bir karar vermem gerekiyordu ve Türkiye'yi seçtim.”

Hollanda’da eleştirilere neden olan Orkun Kökçü’nün Türkiye’yi seçmesi, yorumculuk yapan eski futbolcu Johan Derksen’in sözleriyle tavan yapmıştı. Bir programda Orkun Kökçü’nün seçimini değerlendiren Derksen, Türkiye’de tepkiyle karşılanan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Orkun Kökçü, Hollanda’da doğup büyüdü. Hollanda’nın tüm sosyal haklarından faydalandı. Futbol eğitimini Hollanda’da aldı. Türkiye’yi seçmesini aklım almıyor. Türkiye'yi nasıl seçer? Orada ifade özgürlüğü ve insan hakları yok! Mahkemeye çıkmadan yıllarca hapis yatıyorsunuz. Politik görüşünüz nedeniyle birçok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu çocuğa bunları anlatan kimse olmadı mı? Eğer çift pasaportlu bir kimsenin başına bir şey geldiğinde gurbetçiler ortalığı ayağa kaldırıyor. Ama hepimiz Hollandalıyız. Şimdi Orkun Kökçü Hollanda için bir anlam ifade ediyor ancak o Türkiye'yi seçiyor. Türkiye b….ktan bir ülke… Hollanda yerine Türkiye'yi seçmesi Hollanda'ya bir hakarettir.”