Orkun Kökçü’ye bir talip daha: Marcelo Bielsa!

Milli orta saha, önümüzdeki transfer dönemi için Sevilla dahil birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alırken, Covid-19 salgını nedeniyle mali zorluk yaşayan Feyenoord 12 milyon Euro civarında gelecek bir teklifi kabul etmeyi planlıyor.

Sevilla’nın yetenek avcısı Sportif Direktörü Monchi’nin ardından Leeds United’ın kurt hocası Marcelo Bielsa’nın da gözüne giren Orkun Kökçü, aslında geçen sezon sergilediği performansla adından söz ettirmişti.

Ancak Hollanda ekibi Feyenoord ile 2025 yılında bitecek bir sözleşmeye imza atarak Avrupa sahnesine atılmak için acele etmeme kararı alan 20 yaşındaki milli futbolcunun, gelecek sezon öncesinde başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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2020-21 sezonunda talihsiz sakatlıklar yaşasa da Feyenoord’un en önemli silahlarından biri olmaya devam eden Kökçü, topla birlikte dribling yeteneği ve topu baskı hattından çıkartabilecek özelliklere sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Geçiş oyunlarındaki yetenekleri ve teknik yönleriyle dikkat çekse de, takım savunmasındaki rolünü de aksatmaması milli futbolcunun genç yaşta Avrupa devlerinin istediği bir oyuncu olmasını sağladı.

Feyenoord altyapısında yetişen Kökçü, bu sezon oynadığı 24 maçta 3 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.