Orkun Kökçü’ye İngiltere ve İspanya’dan talip var

İspanya ve İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, milli futbolcuya Orkun Kökçü’ye teklifler var. Hollanda ekibi Feyenoord’un mali problemleri ve teklif edilecek bonservis bedeli sonrasında gelecek sezon Orkun’un takımıyla devam etmesi zor görünüyor.

İki kez milli takım forması giyen Orkun ile La Liga’dan Sevilla ve Premier Lig’den Leicester City ile Leeds United ilgileniyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi’nin Orkun için Feyenoord ile görüştüğü pazarlıkların 20 milyon Euro’dan başladığı iddia edildi.

2025’e kadar sözleşmesi bulunan Orkun, yaptığı açıklamada, “Kulübün durumunun iyi olmadığı açık. Bu nedenle bir kulüp benim için iyi teklif yaparsa, teklifin değerlendirileceğini umuyorum” dedi.

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PREMIER LİG’DEN DE İSTENİYOR

20 yaşındaki Orkun için geçen yıl Arsenal da teklif yapmış ancak Feyenoord’un 23 milyon Sterlin istemesi üzerine transfer görüşmeleri tıkanmıştı.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City ve Leeds United da Orkun’u takip ediyor. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Leeds, milli futbolcu için istenen 20 milyon Euro’yu ödemeye hazır.

Premier Lig’de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City; Okay Yokuşlu da WBA forması giyiyor.

Futbola Hollanda’nın Haarlem takımında başlayan Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord’a transfer oldu. A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan genç oyuncu Hollanda Eredivisie’de 49 maçta 6 gol atarken 10 kez de asist yaptı.