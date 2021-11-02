Orman bakanı Muslera! Nelsson ve Marcao’nun uyumuyla fidan sözü…

Aslan’ın savunmacıları, son 3 maçın 2’sinde Muslera’ya gol yedirtmedi. Avrupa’da hiç gol yemeyen Uruguaylı eldiven, yangından etkilenen bölgelere 500 fidan dikecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

GALATASARAY'IN sahadaki savunma başarısı ormanlarımızı yeşertecek… Sezon başında kaleci Muslera, ülkemizi derinden etkileyen orman yangınları sonrası her gol yemediği maç için 100 fidan bağışı sözü vermişti. 8 maçlık cezanın ardından 11'e dönen Marcao'nun Nelsson ile

uyumu Muslera'yı da çok rahatlattı. Avrupa Ligi'nde henüz gol yemeyen Uruguaylı eldiven, Nelsson-Marcao ikilisiyle son 3 lig maçının 2'sinde kalesini gole kapattı.

MARCAO DUVAR GİBİ

5 maçta gol yemeyen Muslera'ın bağış yapacağı fidan sayısı şimdiden 500'e ulaştı. Lazio, Marsilya, Lokomotif Moskova ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol yemeyen Cimbom, sadece Beşiktaş derbisinde kalesinde goller gördü. G.Antep maçında maçta ekstra bir performans sergileyen Marcao, 16 ikili mücadele kazanırken 9 hava topunun 6'sını aldı. Brezilyalı 6 uzaklaştırma, 4 top kapma, 4 de pas arası yaptı.

CAMİAYA GÜVEN VERDİ

NELSSON ile Marcao'nun muhteşem uyumu sarı-kırmızılılarda son çeyrek asıra damga vuran stoper ikililerini akıllara getirdi. Camia, 1996-2000 arasındaki efsane dönemdeki Bülent Korkmaz-Popescu'nun uyumunu hatırladı. Song-Tomas ve Ujfalusi-Semih de sarı-kırmızıların şampiyonluklar yaşadığı döneme damga vurmuştu. Marcao-Nelsson ikilisi şimdiden unutulmazlar arasına girmeye aday olduklarını kanıtladı.