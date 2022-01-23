Ortalık savaş alanına döndü! Dört futbolcu yaralı

Beykoz’da oynanan amatör lig maçında futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

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Süper Amatör Lig’de 2 takım arasındaki maçta futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Sahada ve saha dışında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Saha içi ve saha dışında çıkan olaylarda dört futbolcu hastanelik oldu. Yaralı futbolculardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavga anı bir taraftarın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.